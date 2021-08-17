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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 73,4753 руб.
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17 августа 2021 года 13:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 73,4753 руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 73,4753 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,33 коп. Это автоматическое сообщение.
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17 августа 2021 года 19:47
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.17 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3257 руб. Минимальный курс юаня составил 11,315 руб., максимальный - 11,342 руб. Было заключено 254 сделки.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 905 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4766 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,575 руб. Было заключено... читать дальше
.17 августа 2021 года 19:15
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Российский рынок акций завершил вторник ростом индексов. Внешний фон был умеренно негативный. Нефть прекратила снижение в ожидании новых фундаментальных сигналов, которыми могут стать цифры по еженедельным запасам. Во вторник вечером рынки (перед выступлением главы ФРС)... читать дальше
.17 августа 2021 года 18:56
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.17 августа 2021 года 18:45
Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в августе упал до минимума за последний год. Индикатор опустился до 75 пунктов по сравнению с 80 пунктов месяцем... читать дальше
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Костромской области на уровне "BBB(RU)", изменив прогноз на "позитивный" со "стабильного". Согласно пресс-релизу АКРА, кредитный рейтинг региона обусловлен умеренным уровнем долговой... читать дальше
.17 августа 2021 года 18:33
Инвесторы стали с большей осторожностью относиться к перспективам восстановления экономики Европы, несмотря на активную вакцинацию и помощь со стороны властей, свидетельствуют результаты опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America. В августе только 44%... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 577 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4531 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,31 руб., максимальный - 73,55 руб. Было заключено... читать дальше
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