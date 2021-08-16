Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,3974 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено 29289 сделок. Объем торгов составил 122903,44 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2475 руб. за доллар США.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3974 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61164,589 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 124,811 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 99 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3372 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3121 руб., максимальный - 11,3459 руб. Было заключено 318 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3121 руб., максимальный - 11,3459 руб. Было заключено 318 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3974 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4792 руб. Минимальный курс евро составил 86,1725 руб., максимальный - 86,585 руб. Была заключена 5361... Минимальный курс евро составил 86,1725 руб., максимальный - 86,585 руб. Была заключена 5361... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил понедельник в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы снижались весь день Европейские фондовые индексы снижались весь день Азиатские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов. Азиатские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов. Фьючерсы на индексы США минусовали на фоне... Фьючерсы на индексы США минусовали на фоне... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "Сургутнефтегаза" составила 155,2 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза, следует из отчета компании. В 1-м квартале компания отразила прибыль в 179,6 млрд рублей, таким образом во... В 1-м квартале компания отразила прибыль в 179,6 млрд рублей, таким образом во... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ сократилась почти в 5 раз - до 604,164 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ сократилась в 2,5 раза - до 1,55 млрд рублей. Выручка СКФ сократилась в 2,5 раза - до 1,55 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 5,7 раза - до 501,8 млн... Валовая прибыль снизилась в 5,7 раза - до 501,8 млн... читать дальше

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Внутренние цены на зерно в РФ растут на фоне активного спроса, сообщает "СовЭкон". Средние котировки на пшеницу 3-го класса на минувшей неделе укрепились на 900 рублей, до 14 350 рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - на 850 рублей, до 14 225 рублей, на фуражная... Средние котировки на пшеницу 3-го класса на минувшей неделе укрепились на 900 рублей, до 14 350 рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - на 850 рублей, до 14 225 рублей, на фуражная... читать дальше

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Во 2-м квартале венчурные инвестиции в китайские компании, производящие полупроводники, увеличились в квартальном выражении почти в 5,5 раза - до $8,9 млрд, сообщает аналитическая фирма Preqin. В то же самое время инвестиции в китайские финтех-компании сократились на... В то же самое время инвестиции в китайские финтех-компании сократились на... читать дальше

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В 1-м полугодии ПАО "КАМАЗ" увеличило продажи на рынке России на 43,1% относительно показателя аналогичного периода 2020 года, до 18,568 тыс. грузовых автомобилей, говорится в квартальном отчете компании. В том числе продано 18,2 тыс. грузовиков полной массой свыше 14... В том числе продано 18,2 тыс. грузовиков полной массой свыше 14... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3954 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1575 руб., максимальный - 73,4875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1575 руб., максимальный - 73,4875 руб. Было... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". Документ, в частности, вводит новые требования для контроля финансовой устойчивости госкорпорации. Вслед за утверждением новой... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Sberbank Switzerland AG (SBS) на уровне "ВВВ" и Gazprombank Switzerland Ltd (GPBS) - "ВВВ-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил до конца года внести в законодательство изменения, предусматривающие продление срока существования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногородах Кемеровской области до 2030 года, говорится в сообщении на... читать дальше

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В июне мировой товарооборот продолжил увеличиваться на фоне восстановления глобальной экономики от последствий пандемии COVID-19, несмотря на быстрое распространение новых штаммов. Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, повысился на 0,9% по сравнению с маем с... Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, повысился на 0,9% по сравнению с маем с... читать дальше

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В начале торгов в понедельник американские фондовые индексы снижаются, давление на рынок оказывают опасения по поводу состояния мировой экономики на фоне разочаровавших инвесторов статистических данных из Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск снизился... читать дальше

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