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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 73,392 руб.
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16 августа 2021 года 13:20

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 августа в размере 73,392 руб.

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16 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,392 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,01 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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