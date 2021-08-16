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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 94,2 млрд руб.
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16 августа 2021 года 10:01
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 94,2 млрд руб.
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16 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 августа по данным на начало операционного дня выросло до 94,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 92,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2021 года 19:45
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.16 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 99 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3372 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3121 руб., максимальный - 11,3459 руб. Было заключено 318 сделок.... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3974 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1875 руб., максимальный - 73,5 руб. Было заключено... читать дальше
.16 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4792 руб. Минимальный курс евро составил 86,1725 руб., максимальный - 86,585 руб. Была заключена 5361... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги в миноре, завершил понедельник в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы снижались весь день Азиатские фондовые индексы в основном снизились по итогам торгов. Фьючерсы на индексы США минусовали на фоне... читать дальше
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Квартальный убыток "Сургутнефтегаза" составил 24,4 млрд руб., прибыль за полугодие сократилась почти в 3 раза
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "Сургутнефтегаза" составила 155,2 млрд рублей, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза, следует из отчета компании. В 1-м квартале компания отразила прибыль в 179,6 млрд рублей, таким образом во... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:38
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (СКФ) по РСБУ сократилась почти в 5 раз - до 604,164 млн руб., следует из отчетности компании. Выручка СКФ сократилась в 2,5 раза - до 1,55 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в 5,7 раза - до 501,8 млн... читать дальше
.16 августа 2021 года 18:29
Внутренние цены на зерно в РФ растут на фоне активного спроса, сообщает "СовЭкон". Средние котировки на пшеницу 3-го класса на минувшей неделе укрепились на 900 рублей, до 14 350 рублей за тонну, на пшеницу 4-го класса - на 850 рублей, до 14 225 рублей, на фуражная... читать дальше
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Во 2-м квартале венчурные инвестиции в китайские компании, производящие полупроводники, увеличились в квартальном выражении почти в 5,5 раза - до $8,9 млрд, сообщает аналитическая фирма Preqin. В то же самое время инвестиции в китайские финтех-компании сократились на... читать дальше
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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике госкорпорации развития "ВЭБ.РФ". Документ, в частности, вводит новые требования для контроля финансовой устойчивости госкорпорации. Вслед за утверждением новой... читать дальше
.16 августа 2021 года 17:38
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Sberbank Switzerland AG (SBS) на уровне "ВВВ" и Gazprombank Switzerland Ltd (GPBS) - "ВВВ-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении... читать дальше
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