Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3369,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1178,62 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 3369,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3188,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3159,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 августа составили 1178,62 млрд руб. против 1177,36607 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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