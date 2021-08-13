Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4046 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,1775 руб., максимальный - 73,6475 руб. Было заключено 25776 сделок. Объем торгов составил 114227,22 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,22 руб. за доллар США.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4046 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61039,778 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,773 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 415 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2622 руб. Минимальный курс евро составил 86,1375 руб., максимальный - 86,455 руб. Было заключено 4928... Минимальный курс евро составил 86,1375 руб., максимальный - 86,455 руб. Было заключено 4928... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4046 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1775 руб., максимальный - 73,6475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1775 руб., максимальный - 73,6475 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3274 руб. Минимальный курс юаня составил 11,295 руб., максимальный - 11,3719 руб. Было заключено 247 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,295 руб., максимальный - 11,3719 руб. Было заключено 247 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением по индексу МосБиржи на фоне просевшей нефти. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%). Тем... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%). Тем... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу, но могут немного вырасти за неделю. Инвесторы опасаются по поводу влияния нового штамма коронавируса "дельта" на спрос на нефть в мире. Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного... Давление на рынок также оказало ухудшение прогноза Международного... читать дальше

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Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2021 г. составила $1,315 млрд рублей, что более чем в 2 раза выше результата предыдущего периода, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $1,308 млрд. Маржа по EBITDA за... Маржа по EBITDA за... читать дальше

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ЦБ РФ, как и обещал, решил значительно сократить ломбардный список. Как говорится в сообщении регулятора, совет директоров ЦБ приостановил с 1 октября 2021 года включение в ломбардный список всех ценных бумаг, за исключением облигаций, выпущенных от имени РФ, и облигаций Банка... читать дальше

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Смертность в столице в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с прошлогодним июлем, от коронавируса в Москве скончались 6 583 человека, сообщили в департаменте здравоохранения. "В июле в Москве зарегистрировано 17 237 смертей. Превышение смертности по отношению к июлю... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,395 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб., максимальный - 73,6325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб., максимальный - 73,6325 руб. Было... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" за первое полугодие 2021 года создает основу для выплаты промежуточных дивидендов за текущий год, заявил в ходе телеконференции вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро. "Совет директоров в ближайшее время рассмотрит вопрос о выплате... "Совет директоров в ближайшее время рассмотрит вопрос о выплате... читать дальше

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Устойчивый рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, хотя и наметились признаки некоторого ослабления ценового давления, говорится в комментарии Банка России по инфляции. ЦБ отмечает, что показатели,... ЦБ отмечает, что показатели,... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо растут в ходе торгов в пятницу. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности. Рынок растет в течение текущего лета на фоне сильных результатов крупнейших американских компаний, несмотря на угрозу для восстановления экономики... Рынок растет в течение текущего лета на фоне сильных результатов крупнейших американских компаний, несмотря на угрозу для восстановления экономики... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе рухнул до минимальных с декабря 2011 года 70,2 пункта по сравнению с 81,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали... читать дальше

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Индия в июле 2021 года импортировала золото на $4,203 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это в 2,4-2,5 раза больше, чем в июле 2020 и июле доковидного 2019 годов, а также примерно в полтора раза больше нормальных среднемесячных... Это в 2,4-2,5 раза больше, чем в июле 2020 и июле доковидного 2019 годов, а также примерно в полтора раза больше нормальных среднемесячных... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.08 по 22.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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