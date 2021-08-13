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13 августа 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,395 руб.

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13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,395 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб., максимальный - 73,6325 руб. Было заключено 8805 сделок. Объем торгов составил 39919,42 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,23 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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