Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,2095 руб.

Минимальный курс евро составил 86,0775 руб., максимальный - 86,42 руб. Было заключено 2460 сделок. Объем торгов составил 11042,83 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,1975 руб. за евро.

13 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2095 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,11 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3874,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,01 (+0,16%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Чистая прибыль ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 1-м полугодии по РСБУ выросла в 6,6 раза, до 8,098 млрд рублей против 1,232 млрд рублей в январе-июне 2020 года, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась в 1,3 раза, до 30,58 млрд рублей. Себестоимость... Себестоимость... читать дальше

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Вопрос о том, на каком уровне будут заморожены цены на минеральные удобрения, является ключевым для АПК в плане обеспечения отрасли этой продукцией, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Мы, конечно, обеспокоены ростом цен на удобрения, постоянно взаимодействуем... читать дальше

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"Аэрофлот" прогнозирует по итогам 2021 г. сокращение чистого убытка, прибыль не прогнозируется, сообщил глава авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24". "Конец года мы рассчитываем, но все равно это будет сокращение убытка, а не прибыль. Это... "Конец года мы рассчитываем, но все равно это будет сокращение убытка, а не прибыль. Это... читать дальше

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ПАО "Квадра" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 42,4% - до 3 млрд 759,773 млн рублей по сравнению с 2 млрд 639,525 млн рублей в январе-июне 2020 года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,6% - до 32 млрд 793,6 млн рублей.... Выручка при этом выросла на 8,6% - до 32 млрд 793,6 млн рублей.... читать дальше

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В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,4 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,07 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 16 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, исключением стал рынок акций Австралии. Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает... Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает... читать дальше

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Объем производства сельскохозяйственной техники в России в январе-июне 2021 года составил 112 млрд рублей, это на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2095 руб. Минимальный курс евро составил 86,0775 руб., максимальный - 86,42 руб. Было заключено 2460... Минимальный курс евро составил 86,0775 руб., максимальный - 86,42 руб. Было заключено 2460... читать дальше

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"ДОМ.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за январь-июнь 2021 года на 8,4% - до 16,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкорпорации. Чистые процентные доходы госкорпорации выросли почти в два раза - до 14,8 млрд рублей по... Чистые процентные доходы госкорпорации выросли почти в два раза - до 14,8 млрд рублей по... читать дальше

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ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4151,89 (-0,28) руб./грамм; на серебро - 55,24 (-0,14) руб./грамм; на платину - 2409,42 (+8,71) руб./грамм; на палладий - 6155,84 (-69,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,79 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3875,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,01 (+0,16%) пункта,... читать дальше

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Правительство Москвы утвердило порядок приобретения машиномест, расположенных в подземных паркингах домов, возведённых в рамках Программы реновации жилищного фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.... читать дальше

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