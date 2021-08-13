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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 86,2195 руб.
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13 августа 2021 года 13:29
ЦБ РФ установил курс евро с 14 августа в размере 86,2195 руб.
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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 августа, составляет 86,2195 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,62 коп. Это автоматическое сообщение.
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13 августа 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,11 пункта (0,363%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3874,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,01 (+0,16%) пункта,... читать дальше
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Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,78/74,09 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,78/74,09 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.13 августа 2021 года 15:57
Чистая прибыль ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в 1-м полугодии по РСБУ выросла в 6,6 раза, до 8,098 млрд рублей против 1,232 млрд рублей в январе-июне 2020 года, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась в 1,3 раза, до 30,58 млрд рублей. Себестоимость... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:51
Вопрос о том, на каком уровне будут заморожены цены на минеральные удобрения, является ключевым для АПК в плане обеспечения отрасли этой продукцией, считает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Мы, конечно, обеспокоены ростом цен на удобрения, постоянно взаимодействуем... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:42
"Аэрофлот" прогнозирует по итогам 2021 г. сокращение чистого убытка, прибыль не прогнозируется, сообщил глава авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия-24". "Конец года мы рассчитываем, но все равно это будет сокращение убытка, а не прибыль. Это... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:35
ПАО "Квадра" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по РСБУ на 42,4% - до 3 млрд 759,773 млн рублей по сравнению с 2 млрд 639,525 млн рублей в январе-июне 2020 года, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,6% - до 32 млрд 793,6 млн рублей.... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:30
В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,4 млрд руб.
В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 2,4 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:30
В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,07 млн
В понедельник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $57,07 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:30
В понедельник, 16 августа, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 51 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:27
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, исключением стал рынок акций Австралии. Инвесторы ждут выхода новых статданных, которые помогут понять, какое влияние на экономический рост оказывает... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:22
Объем производства сельскохозяйственной техники в России в январе-июне 2021 года составил 112 млрд рублей, это на 45% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов в рамках Всероссийского дня поля в Свердловской... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2095 руб. Минимальный курс евро составил 86,0775 руб., максимальный - 86,42 руб. Было заключено 2460... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:05
"ДОМ.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за январь-июнь 2021 года на 8,4% - до 16,2 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета госкорпорации. Чистые процентные доходы госкорпорации выросли почти в два раза - до 14,8 млрд рублей по... читать дальше
.13 августа 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4151,89 (-0,28) руб./грамм; на серебро - 55,24 (-0,14) руб./грамм; на платину - 2409,42 (+8,71) руб./грамм; на палладий - 6155,84 (-69,46) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.13 августа 2021 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,79 пункта (0,355%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3875,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3895,01 (+0,16%) пункта,... читать дальше
.13 августа 2021 года 14:31
Правительство Москвы утвердило порядок приобретения машиномест, расположенных в подземных паркингах домов, возведённых в рамках Программы реновации жилищного фонда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.... читать дальше
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