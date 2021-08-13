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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
В Госдуму внесен законопроект об изъятии загранпаспортов у должников
Правительство внесло в Госдуму проект закона, изменяющий правила выезда из страны должников. Инициатива, размещенная в базе законодательной деятельности палаты парламента, предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан,...
 
Внутренний рынок РФ обеспечен топливом в полном объеме
В России производство бензина находится на высоком уровне, внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, сообщил глава Минэнерго Николай Шульгинов. По его словам, которые приводит Минэнерго, министерство совместно с ФАС России продолжает...
 
Россияне смогут удалять данные платежных карт со сторонних сайтов
Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Как сообщили "Известиям" в платежной системе, держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных...
 
13 августа 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение оптовых цен в Германии Июль 2021
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Июль 2021
12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Июнь 2021
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Июль 2021
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Август 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 августа 2021 года 11:29
За сутки в России выявлено более 22,2 тыс. случаев COVID-19
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 277 случаев, умерли за сутки 815 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной...    читать дальше
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13 августа 2021 года 11:20
АКРА подтвердило рейтинг ЛК "Европлан" и ее облигаций на уровне "А+(RU)" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ЛК "Европлан" и 6 выпусков облигаций компании на уровне "А+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство напоминает, что 23 июня ПАО "ЛК "Европлан"...    читать дальше
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13 августа 2021 года 11:17
Экспортная пошлина на пшеницу с 18 августа составит $30,4, на ячмень - $26,1, на кукурузу - $49,6 за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу с 18 августа снизится до $30,4 с нынешних $31 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $26,1 с $27 за тонну, на кукурузу - не изменится и составит $49,6 за тонну.

Новые ставки будут действовать по 24...    читать дальше
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13 августа 2021 года 11:01
Денежная база в России выросла за неделю на 61,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 6 августа составил 14 трлн 248,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 30 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 186,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 61,4 млрд...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:49
Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли в условиях существенного роста цен на стройматериалы, сообщается на сайте правительства.

"Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:36
Банк России 11 августа купил валюту на 14,4 млрд руб.
ЦБ РФ 11 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты также составил 14,4 млрд рублей.

В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:29
"Роснефть" увеличила чистую прибыль по МСФО во 2-м квартале в 5,4 раза
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2-м квартале 2021 года выросла в 5,4 раза и составила 233 млрд рублей по сравнению с 43 млрд рублей в апреле-июне 2020 года, сообщила НК. Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли составлял 225 млрд рублей. Ближе всех оказались оценки Sova...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 13 августа снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,47 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3883,39 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,01 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 92,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 92,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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13 августа 2021 года 10:14
В июле инфляция во Франции замедлилась до 1,2% - окончательные данные
Потребительские цены во Франции в июле 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,5% в июне, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:10
Российский рынок акций открылся в красной зоне
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в небольшом минусе в рамках фиксации прибыли игроками после роста на неделе на фоне дешевеющей нефти и негативных сигналов с фондовых площадок Азии.

Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в ходе...    читать дальше
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13 августа 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 72,49/74,52 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,49/74,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи...
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13 августа 2021 года 09:58
Нацбанк Казахстана ожидает рост экономической активности в 3-м квартале
В 3-м квартале Нацбанк Казахстана ожидает продолжение роста экономической активности в реальном секторе, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Жандос Шаймарданов.

"По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление...    читать дальше
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13 августа 2021 года 09:50
Доллар США слабо дешевеет относительно основных мировых валют
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет по отношению к основным мировым валютам.

По состоянию на 9:46 мск евро стоил $1,1737 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно японской национальной составил...    читать дальше
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13 августа 2021 года 09:36
Квартальная чистая прибыль Walt Disney составила $918 млн по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд годом ранее
По итогам 3-го финквартала, который завершился 3 июля, чистая прибыль крупнейшей в мире компания в сфере развлечений и медиа - американской Walt Disney Co. - составила $918 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд, или $2,61 на...    читать дальше
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13 августа 2021 года 09:35
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3328,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1177,37 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 августа составили по Российской Федерации 3328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3159,4 млрд руб.

На...    читать дальше
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