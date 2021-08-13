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Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 277 случаев, умерли за сутки 815 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ЛК "Европлан" и 6 выпусков облигаций компании на уровне "А+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство напоминает, что 23 июня ПАО "ЛК "Европлан"... Агентство напоминает, что 23 июня ПАО "ЛК "Европлан"... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу с 18 августа снизится до $30,4 с нынешних $31 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $26,1 с $27 за тонну, на кукурузу - не изменится и составит $49,6 за тонну. Новые ставки будут действовать по 24... Новые ставки будут действовать по 24... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 6 августа составил 14 трлн 248,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 30 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 186,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 61,4 млрд... На 30 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 186,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 61,4 млрд... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли в условиях существенного роста цен на стройматериалы, сообщается на сайте правительства. "Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные... "Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные... читать дальше

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ЦБ РФ 11 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты также составил 14,4 млрд рублей. В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2-м квартале 2021 года выросла в 5,4 раза и составила 233 млрд рублей по сравнению с 43 млрд рублей в апреле-июне 2020 года, сообщила НК. Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли составлял 225 млрд рублей. Ближе всех оказались оценки Sova... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,47 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3883,39 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,01 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,01 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 92,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Потребительские цены во Франции в июле 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,5% в июне, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в небольшом минусе в рамках фиксации прибыли игроками после роста на неделе на фоне дешевеющей нефти и негативных сигналов с фондовых площадок Азии. Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в ходе... Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в ходе... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,49/74,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи...

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В 3-м квартале Нацбанк Казахстана ожидает продолжение роста экономической активности в реальном секторе, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Жандос Шаймарданов. "По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление... "По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет по отношению к основным мировым валютам. По состоянию на 9:46 мск евро стоил $1,1737 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии. По состоянию на 9:46 мск евро стоил $1,1737 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно японской национальной составил... Курс американской валюты относительно японской национальной составил... читать дальше

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По итогам 3-го финквартала, который завершился 3 июля, чистая прибыль крупнейшей в мире компания в сфере развлечений и медиа - американской Walt Disney Co. - составила $918 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд, или $2,61 на... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 августа составили по Российской Федерации 3328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3159,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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