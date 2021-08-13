13 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2021
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13 августа 2021 года 11:29
Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 22 тыс. 277 случаев, умерли за сутки 815 пациентов, и это новый максимум летальных исходов за пандемию, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше
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13 августа 2021 года 11:20
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ЛК "Европлан" и 6 выпусков облигаций компании на уровне "А+(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство напоминает, что 23 июня ПАО "ЛК "Европлан"... читать дальше
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13 августа 2021 года 11:17
Экспортная пошлина на пшеницу с 18 августа снизится до $30,4 с нынешних $31 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится до $26,1 с $27 за тонну, на кукурузу - не изменится и составит $49,6 за тонну.
Новые ставки будут действовать по 24... читать дальше
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13 августа 2021 года 11:01
Объем денежной базы в узком определении в России на 6 августа составил 14 трлн 248,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 30 июля денежная база в России равнялась 14 трлн 186,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 61,4 млрд... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:49
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли в условиях существенного роста цен на стройматериалы, сообщается на сайте правительства.
"Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:36
ЦБ РФ 11 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты также составил 14,4 млрд рублей.
В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:29
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО во 2-м квартале 2021 года выросла в 5,4 раза и составила 233 млрд рублей по сравнению с 43 млрд рублей в апреле-июне 2020 года, сообщила НК. Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли составлял 225 млрд рублей. Ближе всех оказались оценки Sova... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,47 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3883,39 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 1,01 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:20
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 92,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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13 августа 2021 года 10:14
Потребительские цены во Франции в июле 2021 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,2% в годовом выражении после роста на 1,5% в июне, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:10
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал в небольшом минусе в рамках фиксации прибыли игроками после роста на неделе на фоне дешевеющей нефти и негативных сигналов с фондовых площадок Азии.
Азиатские фондовые индексы преимущественно снижаются в ходе... читать дальше
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13 августа 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,49/74,52 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 23 коп., Cредний курс продажи...
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13 августа 2021 года 09:58
В 3-м квартале Нацбанк Казахстана ожидает продолжение роста экономической активности в реальном секторе, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Нацбанка Жандос Шаймарданов.
"По результатам мониторинга предприятий наблюдается постепенное восстановление... читать дальше
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13 августа 2021 года 09:50
В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет по отношению к основным мировым валютам.
По состоянию на 9:46 мск евро стоил $1,1737 по сравнению с $1,1730 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно японской национальной составил... читать дальше
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13 августа 2021 года 09:36
По итогам 3-го финквартала, который завершился 3 июля, чистая прибыль крупнейшей в мире компания в сфере развлечений и медиа - американской Walt Disney Co. - составила $918 млн, или 50 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $4,72 млрд, или $2,61 на... читать дальше
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13 августа 2021 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 августа составили по Российской Федерации 3328,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3159,4 млрд руб.
На... читать дальше
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