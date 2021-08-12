Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61206,551 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,159 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5271 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,3375 руб., максимальный - 73,6825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,3375 руб., максимальный - 73,6825 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,301 руб. Минимальный курс евро составил 86,15 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 4627 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,15 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 4627 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3516 руб. Минимальный курс юаня составил 11,328 руб., максимальный - 11,3757 руб. Было заключено 244 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,328 руб., максимальный - 11,3757 руб. Было заключено 244 сделки.... читать дальше

.

Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, и завершил четверг в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов. Азиатские фондовые индексы снизились на фоне опасений относительно ужесточения контроля регуляторов в... Азиатские фондовые индексы снизились на фоне опасений относительно ужесточения контроля регуляторов в... читать дальше

.

ллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) утвердило выпуск облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди... Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди... читать дальше

.

В 1-м полугодии импорт мобильных телефонов в РФ вырос на 6% - до 20,3 млн штук, рекордный рост поставок продемонстрировал Apple, говорится в отчете, подготовленном аналитическим центром холдинга GS Group. По данным аналитиков, суммарная доля трех лидеров российского... По данным аналитиков, суммарная доля трех лидеров российского... читать дальше

.

Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром, то есть выполняют функции маркет-мейкеров для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком. Обновленные... Обновленные... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги госкорпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно. Прогноз рейтингов "стабильный", сообщается в пресс-релизах... Прогноз рейтингов "стабильный", сообщается в пресс-релизах... читать дальше

.

Банк России, ранее заявивший о возможности понижения таргета по инфляции, может принять решение об этом к середине 2022 года. "Решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года", - говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.... "Решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года", - говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.... читать дальше

.

В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в... Аналитики в... читать дальше

.

Публикация всей оперативной статистики в РФ начиная с августа будет осуществляться Росстатом только по средам и в редких случаях по пятницам, следует из графика размещения срочных информаций и справок на сайте Росстата в августе-декабре 2021 года (график опубликован на сайте... читать дальше

.

По итогам 2-го квартала чистый убыток китайского производителя электромобилей NIO Inc., акции которого торгуются в Нью-Йорке, сократился на 45,4% - до 659,3 юаней ($102,8 млн) по сравнению с 4,875 млрд юаней за тот же период прошлого года. Скорректированный показатель оказался... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5067 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,335 руб., максимальный - 73,67 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,335 руб., максимальный - 73,67 руб. Было... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги государственной корпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизах агентств. Как... Как... читать дальше

.

В январе-июле т.г. совокупные активы мировых биржевых фондов (ETF) выросли на $705 млрд и достигли рекордных $9,1 трлн, свидетельствуют данные Morningstar Inc. Чистый приток средств в ETF с начала этого года приблизился к показателю, зафиксированному за весь 2020 год, -... Чистый приток средств в ETF с начала этого года приблизился к показателю, зафиксированному за весь 2020 год, -... читать дальше

.