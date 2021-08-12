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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Клиентов НПФ защитят от мошенничеств со сменой фонда
С 2022 года негосударственные страховые пенсионные фонды будут обязаны возместить средства гражданам, если они были переведены в другие страховые компании с нарушением закона, предполагают подготовленные правительством поправки. Как выяснили...
 
Отказ от излишней упаковки сократит отходы на 10%
Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10%, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Для этого они обошли магазины ведущих торговых...
 
Продукты становятся самой быстрорастущей категорией на рынке онлайн-продаж
По итогам января-июня онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., это в 2,5 раза больше аналогичного уровня прошлого года. Такие расчеты "Коммерсанту" предоставили в Infoline. Как прогнозируют аналитики, по итогам года оборот...
 

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12 августа 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 августа выросла на 0,29% и составила 61206,551 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61206,551 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,159 млрд руб., или на...
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12 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,5271 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5271 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,3375 руб., максимальный - 73,6825 руб. Было...    читать дальше
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12 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,301 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,301 руб.

Минимальный курс евро составил 86,15 руб., максимальный - 86,66 руб. Было заключено 4627 сделок....    читать дальше
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12 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3516 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3516 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,328 руб., максимальный - 11,3757 руб. Было заключено 244 сделки....    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи повысился на 0,3%, индекс РТС - на 0,6%
Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, и завершил четверг в зеленой зоне.

Европейские фондовые индексы преимущественно повышались в ходе торгов.

Азиатские фондовые индексы снизились на фоне опасений относительно ужесточения контроля регуляторов в...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:55
Коллекторское агентство "АйДи Коллект" готовит 2-й выпуск облигаций на 800 млн рублей
ллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) утвердило выпуск облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск сроком обращения 3 года будет размещен по закрытой подписке среди...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:48
За полугодие рост импорта мобильных телефонов в РФ составил 6%
В 1-м полугодии импорт мобильных телефонов в РФ вырос на 6% - до 20,3 млн штук, рекордный рост поставок продемонстрировал Apple, говорится в отчете, подготовленном аналитическим центром холдинга GS Group.

По данным аналитиков, суммарная доля трех лидеров российского...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:40
ЦБ с 1 апреля 2022 г. обновит требования к маркет-мейкерам для снижения рисков манипулирования рынком
Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром, то есть выполняют функции маркет-мейкеров для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком.

Обновленные...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:33
АКРА и "Эксперт РА" подтвердили рейтинги "Ростеха" с прогнозом "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги госкорпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно.

Прогноз рейтингов "стабильный", сообщается в пресс-релизах...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:24
Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине следующего года
Банк России, ранее заявивший о возможности понижения таргета по инфляции, может принять решение об этом к середине 2022 года.

"Решение о целесообразности такого шага может быть принято к середине 2022 года", - говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора....    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:16
Июльский рост цен производителей в США стал максимальным с ноября 2010 года
В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны.

Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg.

Аналитики в...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:08
Росстат анонсировал публикацию всей оперативной статистики в РФ только по средам и изредка по пятницам
Публикация всей оперативной статистики в РФ начиная с августа будет осуществляться Росстатом только по средам и в редких случаях по пятницам, следует из графика размещения срочных информаций и справок на сайте Росстата в августе-декабре 2021 года (график опубликован на сайте...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:00
Квартальный убыток китайской NIO сократился почти в 2 раза
По итогам 2-го квартала чистый убыток китайского производителя электромобилей NIO Inc., акции которого торгуются в Нью-Йорке, сократился на 45,4% - до 659,3 юаней ($102,8 млн) по сравнению с 4,875 млрд юаней за тот же период прошлого года. Скорректированный показатель оказался...    читать дальше
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12 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5067 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4553 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5067 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,335 руб., максимальный - 73,67 руб. Было...    читать дальше
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12 августа 2021 года 17:59
АКРА и "Эксперт РА" подтвердили рейтинги ГК "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА", прогноз - "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги государственной корпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизах агентств.

Как...    читать дальше
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12 августа 2021 года 17:48
Суммарные активы мировых ETF достигли рекордных $9,1 трлн
В январе-июле т.г. совокупные активы мировых биржевых фондов (ETF) выросли на $705 млрд и достигли рекордных $9,1 трлн, свидетельствуют данные Morningstar Inc.

Чистый приток средств в ETF с начала этого года приблизился к показателю, зафиксированному за весь 2020 год, -...    читать дальше
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