Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5067 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61206,551 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,159 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3563 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5271 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,301 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 603 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3516 руб.

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Российский рынок акций, начавший торги в плюсе, и завершил четверг в зеленой зоне.

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ллекторское агентство ООО "АйДи Коллект" (ID Collect, входит в международную финтех-группу IDF Eurasia) утвердило выпуск облигаций 2-й серии объемом 800 млн рублей, говорится в сообщении компании.

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В 1-м полугодии импорт мобильных телефонов в РФ вырос на 6% - до 20,3 млн штук, рекордный рост поставок продемонстрировал Apple, говорится в отчете, подготовленном аналитическим центром холдинга GS Group.

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Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром, то есть выполняют функции маркет-мейкеров для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги госкорпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно.

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Банк России, ранее заявивший о возможности понижения таргета по инфляции, может принять решение об этом к середине 2022 года.

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В июле цены производителей в США (индекс PPI) подскочили на 7,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Минтруда страны.

Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года, отмечает Bloomberg.