Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,2715 руб.

Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,57 руб. Было заключено 3086 сделок. Объем торгов составил 16369,59 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,275 руб. за евро.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2715 руб.

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По итогам января-июня т.г. чистая прибыль СК "Росгосстрах жизнь" составила более 867 млн рублей, что в 6,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. (129,2 млн рублей), следует из информации, представленной компанией. Сборы "Росгосстрах жизни" в 1-м полугодии 2021... Сборы "Росгосстрах жизни" в 1-м полугодии 2021... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) серии БО-П10 на 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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В январе-июне 2021 года консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 1 трлн 408,0 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 21 трлн 588,2 млрд рублей, расходы - 20 трлн 180,2 млрд... Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 21 трлн 588,2 млрд рублей, расходы - 20 трлн 180,2 млрд... читать дальше

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Крупнейший туроператор Европы - германская TUI Group - в 3-м финквартале, завершившемся 30 июня, сократил чистый убыток на 37,7% - до 939,8 млн евро по сравнению с 1,510 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе TUI, выручка компании... Как сообщается в пресс-релизе TUI, выручка компании... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил выручку в апреле-июне 2021 года на 20% - до 31,35 млрд юаней ($4,86 млрд) против 26 млрд юаней за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. Такой рост был обеспечен за счет расширения Al Cloud - облачного... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,06 пункта (0,466%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3895,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3897,79 (+0,53%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Это минимальный уровень с конца июня. Это минимальный уровень с конца июня. Неделей ранее, согласно пересмотренным данным, число... Неделей ранее, согласно пересмотренным данным, число... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международные резервы России на 6 августа составили $599,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 30 июля международные резервы равнялись $599,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились всего на $0,3 млрд, или на 0,05%. По состоянию на 30 июля международные резервы равнялись $599,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились всего на $0,3 млрд, или на 0,05%. На предыдущей неделе... На предыдущей неделе... читать дальше

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нк России зарегистрировал облигации ГК "Автодор" серии 002P-11, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-11-00011-Т-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-11-00011-Т-002P. Срок обращения выпуска 27 лет. Срок обращения выпуска 27 лет. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от... По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от... читать дальше

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Нефтяные цены, поднимавшеся ранее, перешли к снижению, трейдеры оценивали ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 мск составляла $71,18 за... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 мск составляла $71,18 за... читать дальше

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В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 13 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 70 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Турция по итогам июля стала лидером по закупкам пшеницы из России, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в июле она импортировала 430 тыс. тонн пшеницы. "В этом году Турция из-за... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в июле она импортировала 430 тыс. тонн пшеницы. "В этом году Турция из-за... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2715 руб. Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,57 руб. Было заключено 3086... Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,57 руб. Было заключено 3086... читать дальше

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