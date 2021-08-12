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12 августа 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,35 руб.
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12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 514 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,35 руб. Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,369 руб. Было заключено 67 сделок. Объем торгов составил 377,43 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3444 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2021 года 17:05
По итогам января-июня т.г. чистая прибыль СК "Росгосстрах жизнь" составила более 867 млн рублей, что в 6,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. (129,2 млн рублей), следует из информации, представленной компанией. Сборы "Росгосстрах жизни" в 1-м полугодии 2021... читать дальше
.12 августа 2021 года 17:01
Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) серии БО-П10 на 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше
.12 августа 2021 года 16:52
В январе-июне 2021 года консолидированный бюджет РФ исполнен с профицитом 1 трлн 408,0 млрд рублей, сообщается в отчетности на сайте Федерального казначейства. Доходы консолидированного бюджета на 1 июля составили 21 трлн 588,2 млрд рублей, расходы - 20 трлн 180,2 млрд... читать дальше
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Крупнейший туроператор Европы - германская TUI Group - в 3-м финквартале, завершившемся 30 июня, сократил чистый убыток на 37,7% - до 939,8 млн евро по сравнению с 1,510 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе TUI, выручка компании... читать дальше
.12 августа 2021 года 16:20
Китайский интернет-гигант Baidu Inc. увеличил выручку в апреле-июне 2021 года на 20% - до 31,35 млрд юаней ($4,86 млрд) против 26 млрд юаней за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении компании. Такой рост был обеспечен за счет расширения Al Cloud - облачного... читать дальше
.12 августа 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,06 пункта (0,466%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3895,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3897,79 (+0,53%) пункта, минимальное -... читать дальше
.12 августа 2021 года 16:10
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 12 тыс. - до 375 тыс. человек, говорится в отчете Минтруда США. Это минимальный уровень с конца июня. Неделей ранее, согласно пересмотренным данным, число... читать дальше
.12 августа 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,74/74,26 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,74/74,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.12 августа 2021 года 16:01
Международные резервы России на 6 августа составили $599,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 30 июля международные резервы равнялись $599,6 млрд. Таким образом, за неделю они сократились всего на $0,3 млрд, или на 0,05%. На предыдущей неделе... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:54
нк России зарегистрировал облигации ГК "Автодор" серии 002P-11, говорится в сообщении ЦБ. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-11-00011-Т-002P. Срок обращения выпуска 27 лет. По займу предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:39
Нефтяные цены, поднимавшеся ранее, перешли к снижению, трейдеры оценивали ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:27 мск составляла $71,18 за... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:30
В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн
В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $15,75 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.12 августа 2021 года 15:30
В пятницу, 13 августа, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 70 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:30
В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,17 млрд руб.
В пятницу, 13 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,17 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:25
Турция по итогам июля стала лидером по закупкам пшеницы из России, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, в июле она импортировала 430 тыс. тонн пшеницы. "В этом году Турция из-за... читать дальше
.12 августа 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,2715 руб. Минимальный курс евро составил 86,1425 руб., максимальный - 86,57 руб. Было заключено 3086... читать дальше
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