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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3490,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1187,54 млрд руб.
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12 августа 2021 года 09:28

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3490,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1187,54 млрд руб.

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12 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 августа составили по Российской Федерации 3490,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3302,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1623,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1502,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 августа составили 1187,54 млрд руб. против 3188,05402 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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