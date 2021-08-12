12 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2021
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2021
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 августа
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 по 31 июля
Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2021 года 11:23
Группа "Интерфакс" заявила на хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", проводимый 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв", задание по анализу и обработке текстов с применением технологий машинного и глубокого обучения.
На базе data-кейса... читать дальше
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12 августа 2021 года 11:14
В 4-м квартале страны-участницы соглашения ОПЕК+ будут добывать на 200 тыс. баррелей в сутки нефти меньше, чем требуется, по сравнению с дефицитом примерно в 2 млн б/с, который ожидался ранее, оценило МЭА в своем ежемесячном отчете.
Эксперты отмечают, что новые... читать дальше
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12 августа 2021 года 11:06
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчёта агентства.
В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:58
Два представителя руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:50
Чистая прибыль Deutsche Telekom AG, крупнейшей телекоммуникационной компании Европы, во втором квартале 2021 года увеличилась в 2,5 раза и составила 1,88 млрд евро ($2,2 млрд) по сравнению с 754 млн евро за аналогичный период 2020 года.
Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:42
Минприроды России направило в правительство предложение инициировать разработку отдельного федерального закона "Об экономике замкнутого цикла" в Российской Федерации, сообщает ведомство.
"Переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:31
По итогам 2-го квартала чистая прибыль X5 Group (X5 Retail Group) по МСФО сократилась на 0,9% - до 16,133 млрд рублей, сообщила компания.
EBITDA ритейлера выросла на 6,5% - до 44,029 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 8,1% против 8,4% годом... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:23
Ритейлер Fix Price в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил выручку на 28,1%, до 106,1 млрд рублей, сообщает компания. Этот показатель увеличился на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,34 пункта (0,138%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3882,71 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,8 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:15
ЦБ 10 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,4 млрд рублей.
В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:05
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в плюсе на неоднозначном внешнем фоне.
Европейские рынки акций завершили торги в среду на подъеме благодаря сильным корпоративным отчетам.
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной... читать дальше
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12 августа 2021 года 10:04
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 103,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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12 августа 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,45/74,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи упал...
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12 августа 2021 года 09:56
Доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в четверг.
Между тем долларовый индекс удерживается вблизи максимума за четыре месяца к основным валютам.
Многие аналитики все еще ожидают, что Федеральная... читать дальше
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12 августа 2021 года 09:48
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 204 млн 733 тыс. 205, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 324... читать дальше
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12 августа 2021 года 09:46
2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-72 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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