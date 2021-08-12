ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,9695 руб., евро - 86,6257 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 86,6257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,79 коп.

12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 73,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

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Группа "Интерфакс" заявила на хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", проводимый 20-22 августа в рамках конкурса "Цифровой прорыв", задание по анализу и обработке текстов с применением технологий машинного и глубокого обучения. На базе data-кейса... На базе data-кейса... читать дальше

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В 4-м квартале страны-участницы соглашения ОПЕК+ будут добывать на 200 тыс. баррелей в сутки нефти меньше, чем требуется, по сравнению с дефицитом примерно в 2 млн б/с, который ожидался ранее, оценило МЭА в своем ежемесячном отчете. Эксперты отмечают, что новые... Эксперты отмечают, что новые... читать дальше

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Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 0,1 млн б/с прогноз роста спроса на нефть в 2021 году, но повысило его на 0,2 млн б/с на 2022 год, следует из ежемесячного отчёта агентства. В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем... В настоящее время прогнозируется рост мирового спроса на нефть в среднем... читать дальше

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Два представителя руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США высказались в пользу того, чтобы регулятор начал сворачивать стимулирующие меры, введенные для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса. Президент Федерального резервного банка (ФРБ)... Президент Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше

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Чистая прибыль Deutsche Telekom AG, крупнейшей телекоммуникационной компании Европы, во втором квартале 2021 года увеличилась в 2,5 раза и составила 1,88 млрд евро ($2,2 млрд) по сравнению с 754 млн евро за аналогичный период 2020 года. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Минприроды России направило в правительство предложение инициировать разработку отдельного федерального закона "Об экономике замкнутого цикла" в Российской Федерации, сообщает ведомство. "Переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и... "Переход к экономике замкнутого цикла, при которой отходы перерабатываются и... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль X5 Group (X5 Retail Group) по МСФО сократилась на 0,9% - до 16,133 млрд рублей, сообщила компания. EBITDA ритейлера выросла на 6,5% - до 44,029 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 8,1% против 8,4% годом... EBITDA ритейлера выросла на 6,5% - до 44,029 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 8,1% против 8,4% годом... читать дальше

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Ритейлер Fix Price в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличил выручку на 28,1%, до 106,1 млрд рублей, сообщает компания. Этот показатель увеличился на фоне продолжающегося двузначного роста LFL-продаж и расширения сети... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,34 пункта (0,138%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3882,71 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,8 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 4,8 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ 10 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 14,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 14,4 млрд рублей. В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... В период с 6 августа по 6 сентября плановый совокупный объем покупки валюты Минфином -... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в плюсе на неоднозначном внешнем фоне. Европейские рынки акций завершили торги в среду на подъеме благодаря сильным корпоративным отчетам. Европейские рынки акций завершили торги в среду на подъеме благодаря сильным корпоративным отчетам. Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной... Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 103,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,45/74,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи упал...

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Доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в четверг. Между тем долларовый индекс удерживается вблизи максимума за четыре месяца к основным валютам. Между тем долларовый индекс удерживается вблизи максимума за четыре месяца к основным валютам. Многие аналитики все еще ожидают, что Федеральная... Многие аналитики все еще ожидают, что Федеральная... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 204 млн 733 тыс. 205, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 324... читать дальше

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2 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-72 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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