Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6998 руб.

Минимальный курс евро составил 86,51 руб., максимальный - 86,92 руб. Было заключено 5239 сделок. Объем торгов составил 28422,98 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5525 руб. за евро.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2542 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6998 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 61029,392 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 286,776 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 346 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,38 руб., максимальный - 11,426 руб. Было заключено 346 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2542 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6998 руб. Минимальный курс евро составил 86,51 руб., максимальный - 86,92 руб. Было заключено 5239 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,51 руб., максимальный - 86,92 руб. Было заключено 5239 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9375 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6825 руб., максимальный - 74,1425 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,6825 руб., максимальный - 74,1425 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана в национальной и иностранной валютах до "Baa2" с уровня "Baa3". Согласно пресс-релизу агентства, прогноз по рейтингу изменен с "позитивного" на "стабильный". Moody's также... Moody's также... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост составил 0,2%. С начала года бензин подорожал на 5,5%. По данным Росстата, к 9 августа... По данным Росстата, к 9 августа... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 3 по 9 августа 2021 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (27 июля - в августа) цены снизились на 0,06%. С начала августа потребительские цены снизились на 0,02%, с начала года... С начала августа потребительские цены снизились на 0,02%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на подъеме на фоне позитивной реакции внешних фондовых площадок на статистику по инфляции в США за июль, не дающую однозначного сигнала на возможное скорое ужесточение монетарной политики Федрезерва. Сдерживающим фактором оставалась проседающая... читать дальше

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АПК РФ начал сев озимых культур под урожай 2022 года. Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к 11 августа сев озимых зерновых культур проведен на 26,2 тыс. га. Кроме того, озимый рапс посеян на 7,1 тыс. га. По данным Росстата, в прошлом году озимые зерновые... По данным Росстата, в прошлом году озимые зерновые...

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ЦБ РФ опубликовал на своем сайте проект "О минимальных требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования в части предоставления информации об условиях добровольного страхования". Как следует из документа, в случае принятия проекта... Как следует из документа, в случае принятия проекта... читать дальше

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Белый дом обращается к ОПЕК+ с призывом увеличить добычу нефти для борьбы против роста цен на топливо и для стимулирования роста экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса, передает в среду телеканал CNBC. По данным CNBC, на этой неделе сотрудники... По данным CNBC, на этой неделе сотрудники... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,962 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,67 руб., максимальный - 74,135 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,67 руб., максимальный - 74,135 руб. Было заключено... читать дальше

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Правительство РФ подготовило проект положительного заключения на законодательную инициативу сенатора Андрея Кутепова о возможности приватизации в России сетей газораспределения и сетей газопотребления. Ранее с данной инициативой также выступало Минэнерго. Законопроект,... Законопроект,... читать дальше

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Нерезиденты и дочерние иностранные банки в июле существенно скорректировали нетто-позицию по валютным свопам, снизив ее до $12 млрд после роста до $20 млрд в июне, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. "При этом никаких негативных... "При этом никаких негативных... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 448 тыс. баррелей - до 438,777 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1401 тыс. баррелей и составили 227,469 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1401 тыс. баррелей и составили 227,469 млн баррелей,... читать дальше

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Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в июле выросла на 0,9 процентных пункта (п.п.) и к концу отчетного периода составила 19,9%, говорится в опубликованном на сайте ЦБ РФ "Обзоре рисков финансовых рынков". При... При... читать дальше

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