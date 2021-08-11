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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 30 июля по 6 августа на 448 тыс. баррелей, бензина - упали на 1401 тыс. баррелей
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11 августа 2021 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 30 июля по 6 августа на 448 тыс. баррелей, бензина - упали на 1401 тыс. баррелей
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11 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 448 тыс. баррелей - до 438,777 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1401 тыс. баррелей и составили 227,469 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1767 тыс. баррелей, достигнув 140,511 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 750 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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