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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 73,9695 руб.
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11 августа 2021 года 12:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 73,9695 руб.

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11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 73,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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11 августа 2021 года 13:02
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,15/74,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
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11 августа 2021 года 12:53
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"Нереализованные риски, связанные с готовностью...    читать дальше
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В июле объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае сократился почти в 2 раза - до 1,08 трлн юаней ($166,51 млрд) с 2,12 трлн юаней в июне, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 73,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп.

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В то...    читать дальше
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