Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2102,8 млрд руб.

11 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2102,8 млрд руб.

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По итогам 2-го квартала чистый убыток американской нефтегазовой компании Chesapeake Energy Corp. составил $439 млн, или $4,48 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $295 млн, или $2,75 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,35 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3865,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3878,2 (+0,41%) пункта, минимальное - 3863,04 (+0,02%)... читать дальше

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Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, в первом финансовом квартале выросла в 2,2 раза и составила $466 млн, или $4,02 на акцию, по сравнению с $213 млн, или $1,8 на акцию, за первый квартал прошлого фингода.... читать дальше

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По итогам 3-го финквартала, завершившегося 30 июня, чистая прибыль крупнейшего производителя стали в стране - германской промышленной группы ThyssenKrupp AG - составила 145 млн евро против убытка годом ранее в 668 млн евро, следует из отчетности... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 4 августа по 11 августа) - 73,1506 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0924 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,05 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,56/74,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 29 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,15/74,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,89/87,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в начале сегодняшних торгов благодаря сильным корпоративным отчетам. Хорошие результаты компаний за прошедший квартал компенсируют опасения, связанные с новой волной заболеваемости COVID-19 в мире и ее потенциальными последствиями... читать дальше

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ПАО "Юнипро" планирует направить на дивиденды во второй половине 2021 г. 12 млрд руб., следует из презентации компании. Это соответствует верхней границе анонсированного ранее диапазона выплат в 10-12 млрд руб. "Нереализованные риски, связанные с готовностью... "Нереализованные риски, связанные с готовностью... читать дальше

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Потребительские цены в Италии в июле 2021 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2020 года выросли на 1,9% после повышения на 1,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего... читать дальше

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В июле объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае сократился почти в 2 раза - до 1,08 трлн юаней ($166,51 млрд) с 2,12 трлн юаней в июне, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем... Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 86,6257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 73,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В 1-м полугодии сборы страховщиков жизни в РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4% - до 250,9 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Сборы по инвестиционному... Сборы по инвестиционному... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эван заявил, что ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. В то... В то... читать дальше

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