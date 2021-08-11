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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2102,8 млрд руб.
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11 августа 2021 года 10:35
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2102,8 млрд руб.
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11 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 августа по данным на начало операционного дня выросло до 2102,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 710,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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11 августа 2021 года 13:25
По итогам 2-го квартала чистый убыток американской нефтегазовой компании Chesapeake Energy Corp. составил $439 млн, или $4,48 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере $295 млн, или $2,75 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как говорится в... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,35 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3865,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3878,2 (+0,41%) пункта, минимальное - 3863,04 (+0,02%)... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:15
Чистая прибыль китайской Lenovo Group Ltd., крупнейшего мирового производителя персональных компьютеров, в первом финансовом квартале выросла в 2,2 раза и составила $466 млн, или $4,02 на акцию, по сравнению с $213 млн, или $1,8 на акцию, за первый квартал прошлого фингода.... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:07
По итогам 3-го финквартала, завершившегося 30 июня, чистая прибыль крупнейшего производителя стали в стране - германской промышленной группы ThyssenKrupp AG - составила 145 млн евро против убытка годом ранее в 668 млн евро, следует из отчетности... читать дальше
.11 августа 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 73,1506 руб.
Максимальное значение за неделю (с 4 августа по 11 августа) - 73,1506 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0924 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,05 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 11 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,56/74,46 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,56/74,46 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 29 коп., средний...
.11 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,15/74,7 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,15/74,7 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
.11 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,89/87,51 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
.11 августа 2021 года 12:59
Фондовые индексы стран Западной Европы растут в начале сегодняшних торгов благодаря сильным корпоративным отчетам. Хорошие результаты компаний за прошедший квартал компенсируют опасения, связанные с новой волной заболеваемости COVID-19 в мире и ее потенциальными последствиями... читать дальше
.11 августа 2021 года 12:53
ПАО "Юнипро" планирует направить на дивиденды во второй половине 2021 г. 12 млрд руб., следует из презентации компании. Это соответствует верхней границе анонсированного ранее диапазона выплат в 10-12 млрд руб. "Нереализованные риски, связанные с готовностью... читать дальше
.11 августа 2021 года 12:46
Потребительские цены в Италии в июле 2021 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2020 года выросли на 1,9% после повышения на 1,3% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего... читать дальше
.11 августа 2021 года 12:38
В июле объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае сократился почти в 2 раза - до 1,08 трлн юаней ($166,51 млрд) с 2,12 трлн юаней в июне, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем... читать дальше
.11 августа 2021 года 12:29
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 86,6257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,79 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 августа 2021 года 12:29
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 73,9695 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,33 коп. Это автоматическое сообщение.
.11 августа 2021 года 12:23
В 1-м полугодии сборы страховщиков жизни в РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29,4% - до 250,9 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. Сборы по инвестиционному... читать дальше
.11 августа 2021 года 12:15
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эван заявил, что ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят Федеральной резервной системе (ФРС) приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. В то... читать дальше
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