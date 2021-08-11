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Экономический рост Казахстана в январе-июле 2021 года составил 2,7%, сообщил сегодня министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на заседании правительства. "В январе-июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и... "В январе-июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и... читать дальше

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Россия резко сократила экспорт сахара в завершившемся сельхозгоду (по сахару - август 2020-июль 2021 гг.). В освободившиеся ниши в соседних странах хлынул сахар-сырец из дальнего зарубежья, прежде всего, бразильский, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка... читать дальше

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Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в целях стабилизации ситуации на рынке провели оперативные совещания с крупными компаниями-производителями сжиженных углеводородных газов (СУГ). Как сообщило Минэнерго, компании уведомили ведомства о переориентации с... Как сообщило Минэнерго, компании уведомили ведомства о переориентации с... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ГМК "Норильский никель" на уровне "BBB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный... Краткосрочный... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 24,57 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Торги во вторник американские фондовые индексы завершили без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн. Индекс Dow Jones Industrial Average... Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9791... читать дальше

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В начале торгов на "Московской бирже" изменения курса доллара США и евро были незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС)... читать дальше

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Нефтяные цены опускаются сегодня после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это... Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это... читать дальше

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США ожидают, что добыча ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации ведомства (EIA). "В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует... "В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам седьмой сессии подряд. Импульс к росту рынку дает сильная корпоративная отчетность, что компенсирует опасения трейдеров,... Импульс к росту рынку дает сильная корпоративная отчетность, что компенсирует опасения трейдеров,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 86,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,00 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 73,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,84 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение потребительских цен в... Изменение потребительских цен в... читать дальше

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