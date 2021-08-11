11 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2021
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 31 июля по 06 августа
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2021
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11 августа 2021 года 08:59
Экономический рост Казахстана в январе-июле 2021 года составил 2,7%, сообщил сегодня министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на заседании правительства.
"В январе-июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:51
Россия резко сократила экспорт сахара в завершившемся сельхозгоду (по сахару - август 2020-июль 2021 гг.). В освободившиеся ниши в соседних странах хлынул сахар-сырец из дальнего зарубежья, прежде всего, бразильский, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:43
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в целях стабилизации ситуации на рынке провели оперативные совещания с крупными компаниями-производителями сжиженных углеводородных газов (СУГ).
Как сообщило Минэнерго, компании уведомили ведомства о переориентации с... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:35
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ГМК "Норильский никель" на уровне "BBB-".
Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Краткосрочный... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 24,57 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,06 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:27
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.
Индекс Dow Jones Industrial Average... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9791... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:20
В начале торгов на "Московской бирже" изменения курса доллара США и евро были незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС)... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:18
Нефтяные цены опускаются сегодня после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.
Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:14
США ожидают, что добыча ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации ведомства (EIA).
"В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:08
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам седьмой сессии подряд.
Импульс к росту рынку дает сильная корпоративная отчетность, что компенсирует опасения трейдеров,... читать дальше
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11 августа 2021 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 86,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,00 коп.
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11 августа 2021 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 73,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,84 коп.
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11 августа 2021 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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