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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
МРОТ предлагают повысить до 20 тыс. руб.
В Госдуме предложили повысить размер минимальной оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей с начала 2022 года. Такие поправки в закон "О минимальном размере оплаты труда" намерены внести глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам...
 
Срок получения мер соцподдержки будет сокращен
Социальное казначейство - новая цифровая система оказания социальной поддержки. По замыслу властей, она должна исключить бюрократическую волокиту и обеспечить адресный подход к каждому гражданину. О его создании было объявлено в 2020 году, а впервые...
 
Оператора карт "Мир" предлагают приватизировать
Российские власти начали обсуждать вопрос приватизации "Национальной системы платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир"), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка....
 
11 августа 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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11 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Июль 2021
11:00 Изменение потребительских цен в Италии Июль 2021
15:30 Изменение потребительских цен в США Июль 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 31 июля по 06 августа
21:00 Бюджет США Июль 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
11 августа 2021 года 08:59
ВВП Казахстана в январе-июле вырос на 2,7%, промпроизводство - на 2,5%
Экономический рост Казахстана в январе-июле 2021 года составил 2,7%, сообщил сегодня министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на заседании правительства.

"В январе-июле текущего года экономика Казахстана продолжила восстанавливаться ускоренными темпами и...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:51
Россия резко снизила экспорт сахара в 2020/2021 сельхозгоду
Россия резко сократила экспорт сахара в завершившемся сельхозгоду (по сахару - август 2020-июль 2021 гг.). В освободившиеся ниши в соседних странах хлынул сахар-сырец из дальнего зарубежья, прежде всего, бразильский, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:43
В августе с экспорта на внутренний рынок будет дополнительно переориентировано около 40 тыс. тонн СУГ
Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в целях стабилизации ситуации на рынке провели оперативные совещания с крупными компаниями-производителями сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Как сообщило Минэнерго, компании уведомили ведомства о переориентации с...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:35
Fitch подтвердило рейтинги "Норникеля" со "стабильным" прогнозом
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ГМК "Норильский никель" на уровне "BBB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 24,57 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 24,57 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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11 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,06 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 345,06 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:27
Рынки акций США завершили торги противоречиво, индекс Dow обновил рекордный максимум
Торги во вторник американские фондовые индексы завершили без единой динамики, при этом индикатор Dow Jones закрылся на рекордном максимуме на фоне новостей о том, что Сенат США утвердил проект развития инфраструктуры объемом $1 трлн.

Индекс Dow Jones Industrial Average...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США повысился до 73,9791 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,9791...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:20
Доллар и евро дорожают в начале торгов на "МосБирже"
В начале торгов на "Московской бирже" изменения курса доллара США и евро были незначительны, рубль стабилен к бивалютной корзине. Инвесторы ожидают вестей о дальнейшей денежно-кредитной политике ведущих мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы (ФРС)...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:18
Нефть дешевеет после скачка цен накануне
Нефтяные цены опускаются сегодня после скачка более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Опасения трейдеров, связанные с новой волной COVID-19 в мире, продолжают оказывать давление на рынок. Многие страны, в том числе Китай, вновь вводят карантинные ограничения, и это...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:14
В США ожидают, что добыча ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке
США ожидают, что добыча ОПЕК до конца года будет ниже целевых показателей по нефтяной сделке, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации ведомства (EIA).

"В августовском прогнозе мы оцениваем, что добыча нефти ОПЕК останется ниже, чем требует...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:08
Сильная корпоративная отчетность простимулировал рост европейских фондовых индикаторов
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам седьмой сессии подряд.

Импульс к росту рынку дает сильная корпоративная отчетность, что компенсирует опасения трейдеров,...    читать дальше
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11 августа 2021 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 86,3578 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 86,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,00 коп.
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11 августа 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,5962 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 73,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,84 коп.
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11 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение потребительских цен в...    читать дальше
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