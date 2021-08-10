Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4362 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2375 руб., максимальный - 86,7675 руб. Было заключено 5432 сделки. Объем торгов составил 24886,44 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5975 руб. за евро.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4362 руб.

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Общее собрание участников ООО "Профит-концепт" приняло решение 7 сентября досрочно погасить облигации 1-й серии объемом 190 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Как отмечается в существенном факте, в силу того, что весь выпуск облигаций находится на казначейском... Как отмечается в существенном факте, в силу того, что весь выпуск облигаций находится на казначейском... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7431 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,5 руб., максимальный - 74,0525 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,5 руб., максимальный - 74,0525 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 215 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3661 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3445 руб., максимальный - 11,4149 руб. Было заключено 258... Минимальный курс юаня составил 11,3445 руб., максимальный - 11,4149 руб. Было заключено 258... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4362 руб. Минимальный курс евро составил 86,2375 руб., максимальный - 86,7675 руб. Было заключено 5432 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,2375 руб., максимальный - 86,7675 руб. Было заключено 5432 сделки.... читать дальше

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О "АйДи Коллект" 10 августа завершило размещение выпуска 3-летних облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации размещены по закрытой подписке. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12% годовых, купоны... Облигации размещены по закрытой подписке. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12% годовых, купоны... читать дальше

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щее собрание участников ООО "Инвектор" приняло решение 7 сентября досрочно погасить облигации 2-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Как отмечается в существенном факте, в силу того, что весь выпуск облигаций находится на казначейском счете... Как отмечается в существенном факте, в силу того, что весь выпуск облигаций находится на казначейском счете... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в мажоре, завершил вторник в зеленой зоне. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались с открытия торгов. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались с открытия торгов. Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, исключением стал рынок акций Южной... Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник, исключением стал рынок акций Южной... читать дальше

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Б разместил 10% выпуска облигаций серии ПБО-001Р-К327 на 2 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка купона установлена в размере 6,42% годовых. Ставка купона установлена в размере 6,42% годовых. Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... Срок обращения облигаций, согласно документам, составляет... читать дальше

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Правительство ФРГ создаст фонд для помощи пострадавшим от наводнений с капиталом в 30 млрд евро, говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав федеральных земель Германии и канцлера Ангелы Меркель. "Канцлер и главы правительств земель решили для... "Канцлер и главы правительств земель решили для... читать дальше

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Вылов лососей на Дальнем Востоке РФ достиг 394 тыс. тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 7% больше, чем в 2019 году, сообщает Росрыболовство. "Лососевая путина (началась 1 июня) активно развивается, за истекшую неделю прирост вылова в... "Лососевая путина (началась 1 июня) активно развивается, за истекшую неделю прирост вылова в... читать дальше

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ПАО "ТГК-1" установило ставку 20-го купона облигаций 4-й серии в размере 6,4% годовых, говорится в сообщении энергетической компании. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов.... Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов.... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают существенный рост в ходе торгов во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск составляла $70,88 за баррель, что на $1,84 (2,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск составляла $70,88 за баррель, что на $1,84 (2,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.... читать дальше

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В 1-м полугодии т.г. внешнеторговый оборот Латвии составил 16 млрд евро, что на 2,94 млрд евро, или на 22,5% больше, чем в январе-июне 2020 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ). Экспорт возрос на 20,3% - до 7,35 млрд евро, импорт -... Экспорт возрос на 20,3% - до 7,35 млрд евро, импорт -... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который повышает для инвесторов общий минимальный объем капитальных вложений в первые 3 года с даты получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе. Для МСП минимальный порог предлагается... Для МСП минимальный порог предлагается... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1866 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6619 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,49 руб., максимальный - 74,0375 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,49 руб., максимальный - 74,0375 руб. Была... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июле 2021 года упал в сравнении с июлем 2019 года на 12% - до 12,5 млн человек, следует из оперативных данных Росавиации. В сравнении с июлем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были существенно ограничены из-за... В сравнении с июлем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были существенно ограничены из-за... читать дальше

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