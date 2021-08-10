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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа
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10 августа 2021 года 15:06

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 августа

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10 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4092,41 (-23,33) руб./грамм; на серебро - 55,34 (-1) руб./грамм; на платину - 2340,14 (+33,53) руб./грамм; на палладий - 6154,41 (-37,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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