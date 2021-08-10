Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 710,6 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня выросло до 710,6 млрд руб.

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ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4092,41 (-23,33) руб./грамм; на серебро - 55,34 (-1) руб./грамм; на платину - 2340,14 (+33,53) руб./грамм; на палладий - 6154,41 (-37,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Австрийский Pulp Mill Holding планирует инвестировать свыше 160 млрд рублей в модернизацию своих российских производств, сообщает пресс-служба АО "Архангельский ЦБК" (АЦБК, входит в Pulp Mill Holding). Приоритетом станет масштабный инвестпроект "Прорыв-2027" по... Приоритетом станет масштабный инвестпроект "Прорыв-2027" по... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,17 пункта (0,526%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3863,98 (+0,75%) пункта,... читать дальше

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Новые контракты на поставку вооружения и военной техники будут заключаться сроком на 10 лет, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. "В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля... "В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 мск составляла $70,06 за баррель, что на $1,02 (1,48%) выше цены на... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 мск составляла $70,06 за баррель, что на $1,02 (1,48%) выше цены на... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия гособоронзаказ выполнен на 34% от годового объема, сообщил в ходе единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. "По результатам 1-го полугодия государственный оборонный заказ 2021 года по поставке нового... "По результатам 1-го полугодия государственный оборонный заказ 2021 года по поставке нового... читать дальше

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"Российский экологический оператор" призывает представителей розничной торговли отказаться от излишней и трудноперерабатываемой упаковки товаров; доля упаковки составляет до 50% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в компании. "Доля упаковки... "Доля упаковки... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) сохраняет прогноз по росту экономики Казахстана на 4% в 2021 году, говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР. "Более активное восстановление мировой экономики и улучшение динамики роста цен на нефть компенсировано более длительными... "Более активное восстановление мировой экономики и улучшение динамики роста цен на нефть компенсировано более длительными... читать дальше

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Во 2-м полугодии темпы роста доллара США должны ускориться еще значительнее, чем ожидалось, на фоне "исключительной" ситуации на рынке "с исторической точки зрения" и экономической обстановки, полагают эксперты Bank of America Corp. Восстановление экономики после шоков,... Восстановление экономики после шоков,... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые рынки в основном растут в ходе торгов, кроме рынков Великобритании и Испании. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,22% и составил 471,73 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,22% и составил 471,73 пункта. Германский индикатор DAX к 13:05... Германский индикатор DAX к 13:05... читать дальше

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Права более 13,3 тыс. дольщиков планируется восстановить в 3-м квартале 2021 года силами субъектов РФ, сообщили в пресс-службе фонда защиты прав дольщиков. "Субъекты планируют восстановить права более 13,3 тыс. граждан в 3-м квартале 2021 года. Эти граждане приобрели... "Субъекты планируют восстановить права более 13,3 тыс. граждан в 3-м квартале 2021 года. Эти граждане приобрели... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,99 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3847,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3863,98 (+0,75%) пункта,... читать дальше

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Чистая прибыль "Ингосстраха" по ОСБУ в январе-июне составила 4,5 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал генеральный директор страховщика Андрей Ларкин на пресс-конференции. Как сообщалось чистая прибыль... Как сообщалось чистая прибыль... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 73,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 86,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 3 августа по 10 августа) - 72,7725 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0924 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,67 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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