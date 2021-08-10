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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 710,6 млрд руб.
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10 августа 2021 года 09:35
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 710,6 млрд руб.
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10 августа. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня выросло до 710,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 595,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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10 августа 2021 года 15:06
ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4092,41 (-23,33) руб./грамм; на серебро - 55,34 (-1) руб./грамм; на платину - 2340,14 (+33,53) руб./грамм; на палладий - 6154,41 (-37,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.10 августа 2021 года 14:58
Австрийский Pulp Mill Holding планирует инвестировать свыше 160 млрд рублей в модернизацию своих российских производств, сообщает пресс-служба АО "Архангельский ЦБК" (АЦБК, входит в Pulp Mill Holding). Приоритетом станет масштабный инвестпроект "Прорыв-2027" по... читать дальше
.10 августа 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,17 пункта (0,526%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3863,98 (+0,75%) пункта,... читать дальше
.10 августа 2021 года 14:34
Новые контракты на поставку вооружения и военной техники будут заключаться сроком на 10 лет, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. "В соответствии с вашим поручением новые государственные контракты будут заключаться на срок до 10 лет, при этом доля... читать дальше
.10 августа 2021 года 14:24
Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 мск составляла $70,06 за баррель, что на $1,02 (1,48%) выше цены на... читать дальше
.10 августа 2021 года 14:16
По итогам 1-го полугодия гособоронзаказ выполнен на 34% от годового объема, сообщил в ходе единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. "По результатам 1-го полугодия государственный оборонный заказ 2021 года по поставке нового... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:56
Ритейлерам следует отказаться от трудноперерабатываемой упаковки товаров - "Российский экологический оператор"
"Российский экологический оператор" призывает представителей розничной торговли отказаться от излишней и трудноперерабатываемой упаковки товаров; доля упаковки составляет до 50% от общего объема твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили в компании. "Доля упаковки... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:46
Евразийский банк развития (ЕАБР) сохраняет прогноз по росту экономики Казахстана на 4% в 2021 году, говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР. "Более активное восстановление мировой экономики и улучшение динамики роста цен на нефть компенсировано более длительными... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:37
Во 2-м полугодии темпы роста доллара США должны ускориться еще значительнее, чем ожидалось, на фоне "исключительной" ситуации на рынке "с исторической точки зрения" и экономической обстановки, полагают эксперты Bank of America Corp. Восстановление экономики после шоков,... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:28
Сегодня европейские фондовые рынки в основном растут в ходе торгов, кроме рынков Великобритании и Испании. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:49 мск поднялся на 0,22% и составил 471,73 пункта. Германский индикатор DAX к 13:05... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:24
Права более 13,3 тыс. дольщиков планируется восстановить в 3-м квартале 2021 года силами субъектов РФ, сообщили в пресс-службе фонда защиты прав дольщиков. "Субъекты планируют восстановить права более 13,3 тыс. граждан в 3-м квартале 2021 года. Эти граждане приобрели... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,99 пункта (0,313%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3847,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3863,98 (+0,75%) пункта,... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:14
Чистая прибыль "Ингосстраха" по ОСБУ в январе-июне составила 4,5 млрд рублей, что на 1,8 млрд рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал генеральный директор страховщика Андрей Ларкин на пресс-конференции. Как сообщалось чистая прибыль... читать дальше
.10 августа 2021 года 13:06
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 73,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 8,84 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 августа 2021 года 13:06
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 86,3578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,00 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 августа 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 72,7725 руб.
Максимальное значение за неделю (с 3 августа по 10 августа) - 72,7725 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0924 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,67 руб. Это автоматическое сообщение.
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