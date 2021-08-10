10 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2021
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2021
Это автоматическое сообщение.
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10 августа 2021 года 09:42
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 1839,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1708,7 млрд руб.
На... читать дальше
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10 августа 2021 года 09:35
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня выросло до 710,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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10 августа 2021 года 09:28
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 203 млн 389 тыс. 418, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 303... читать дальше
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10 августа 2021 года 09:22
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-70 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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10 августа 2021 года 09:16
Жестких мер по стабилизации топливного рынка пока не планируется, сообщил "Интерфаксу" глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша по итогам топливного совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Новак 9 августа... читать дальше
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10 августа 2021 года 09:10
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник, исключением является южнокорейский рынок акций.
Оптимизм инвесторов относительно постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией... читать дальше
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10 августа 2021 года 09:01
Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций. Порядка 80% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за второй... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:52
Цены на нефть повышаются на торгах во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее, однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19.
Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:41
Осетровые хозяйства РФ в первом полугодии этого года произвели 24 тонны черной икры, что на 34% больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.
По итогам полугодия было выращено более 3,3 тыс. тонн рыбы осетровых видов,... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:34
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Межгосударственного банка на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ фининститута подтвержден на уровне "B".
"Межгосударственный банк рейтингуется Fitch... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3,35 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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10 августа 2021 года 08:26
Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в понедельник снизились вслед за акциями энергетических компаний, отступив от рекордных уровней, которых они достигли в конце прошлой недели.
Давление на рынок акций США оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6773... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:20
Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,63-73,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,63 руб. (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 8 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 86,53 руб.
По... читать дальше
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10 августа 2021 года 08:14
Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок свыше года, в июне 2021 года снизилась до 10,19% после роста в мае до 10,45%, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ.
Ставка кредитов на срок свыше трех лет снизилась в... читать дальше
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