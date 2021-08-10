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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 1839,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1708,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 августа по данным на начало операционного дня выросло до 710,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 203 млн 389 тыс. 418, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 303... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-70 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах во вторник, исключением является южнокорейский рынок акций. Оптимизм инвесторов относительно постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией... Оптимизм инвесторов относительно постепенного восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией... читать дальше

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Американские компании демонстрируют очень сильные результаты за прошедший квартал, несмотря на негативные экономические последствия пандемии COVID-19, однако это не приводит к резким скачкам акций. Порядка 80% компаний индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за второй... читать дальше

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Цены на нефть повышаются на торгах во вторник после падения до трехнедельных минимумов днем ранее, однако рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19. Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания... Трейдеры опасаются, что введение новых ограничительных мер для сдерживания... читать дальше

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Осетровые хозяйства РФ в первом полугодии этого года произвели 24 тонны черной икры, что на 34% больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. По итогам полугодия было выращено более 3,3 тыс. тонн рыбы осетровых видов,... По итогам полугодия было выращено более 3,3 тыс. тонн рыбы осетровых видов,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Межгосударственного банка на уровне "BB+" со "стабильным" прогнозом. Краткосрочный РДЭ фининститута подтвержден на уровне "B". "Межгосударственный банк рейтингуется Fitch... "Межгосударственный банк рейтингуется Fitch... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 3,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 в понедельник снизились вслед за акциями энергетических компаний, отступив от рекордных уровней, которых они достигли в конце прошлой недели. Давление на рынок акций США оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями... Давление на рынок акций США оказало падение цен на нефть, вызванное опасениями... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1613 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6773... читать дальше

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Первые сделки по доллару США на "Московской бирже" прошли в диапазоне 73,63-73,7 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,63 руб. (-3,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал на 8 коп. и по состоянию на 7:01 мск составил 86,53 руб. По... По... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками физлицам на срок свыше года, в июне 2021 года снизилась до 10,19% после роста в мае до 10,45%, свидетельствует информация на сайте ЦБ РФ. Ставка кредитов на срок свыше трех лет снизилась в... Ставка кредитов на срок свыше трех лет снизилась в... читать дальше

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