Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4223 руб.

Минимальный курс евро составил 86,2525 руб., максимальный - 86,59 руб. Было заключено 5219 сделок. Объем торгов составил 26322,76 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5575 руб. за евро.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4223 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60172,531 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 113,042 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4223 руб. Минимальный курс евро составил 86,2525 руб., максимальный - 86,59 руб. Было заключено 5219 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,2525 руб., максимальный - 86,59 руб. Было заключено 5219 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 289 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3443 руб. Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,364 руб. Было заключено 283 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,33 руб., максимальный - 11,364 руб. Было заключено 283 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2551 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5077 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,365 руб., максимальный - 73,7 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,365 руб., максимальный - 73,7 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на оптимистичном настрое, несмотря на упавшую нефть.. В Азии в понедельник индексы акций выросли (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%).... В Азии в понедельник индексы акций выросли (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня гор, китайский Shanghai Composite вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%).... читать дальше

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Международная страховая компания Brookfield Reinsurance Partners Ltd., принадлежащая канадскому инвестиционному фонду Brookfield Asset Management, купит американского страховщика American National Group Inc. за $5,1 млрд, сообщается в пресс-релизе Brookfield... читать дальше

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ПАО "ОГК-2" в ходе телефонной конференции с аналитиками подтвердило планы по капзатратам на 2021 г. на уровне прошлого года - 6,9 млрд руб. "Мы не ожидаем увеличение capex относительно заявленного", - заявил представитель компании. При этом в I полугодии 2021 г.... При этом в I полугодии 2021 г.... читать дальше

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Оптовые цены на мороженую рыбу в РФ продолжают снижаться. Как сообщает Росрыболовство, со 2 по 8 августа на Дальнем Востоке горбуша подешевела на 19,5%, до 165 рублей за кг, тихоокеанская сельдь - на 3,3%, до 58 рублей, минтай - на 4,1%, до 70 рублей, камбала - на 3,1%, до 63... читать дальше

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"Московская биржа" совместно с "Интерфаксом" начала маркировать сложные финансовые инструменты в брокерском интерфейсе фондового рынка, говорится в сообщении биржи. "Партнером по предоставлению сервиса является информационное агентство "Интерфакс", - отмечается в сообщении... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3184 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4753 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,355 руб., максимальный - 73,685 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,355 руб., максимальный - 73,685 руб. Было... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры по увеличению ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем... Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем... читать дальше

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Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 сентября составит $169,9 за тонну, сообщает Минсельхоз. Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну. Как сообщалось, правительство одобрило демпферный механизм при экспорте подсолнечного масла, который... Как сообщалось, правительство одобрило демпферный механизм при экспорте подсолнечного масла, который... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снижаются в начале торгов в понедельник, отступив от рекордных уровней, которых они достигли в конце прошлой неделе, Nasdaq меняется незначительно. Падение цен на нефть и другие сырьевые товары свидетельствует о... Падение цен на нефть и другие сырьевые товары свидетельствует о... читать дальше

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Доля нелегальных сигарет на российском табачном рынке во 2-м квартале 2021 года составила 12,8%, следует из результатов исследования Kantar TNS. Результаты исследования приведены в пресс-релизе, распространенном пресс-службами крупнейших табачных компаний в РФ - Philip Morris... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-68 на 14 млрд 500,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Цены на алюминий держатся у максимумов за 10 лет благодаря растущему спросу на металл на фоне общего восстановления мировой экономики от последствий пандемии COVID-19. В понедельник стоимость алюминия составляет $2541,75 за тонну. По итогам торгов в пятницу она... В понедельник стоимость алюминия составляет $2541,75 за тонну. По итогам торгов в пятницу она... читать дальше

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