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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1784,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2772,43 млрд руб.
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09 августа 2021 года 09:35

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1784,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2772,43 млрд руб.

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9 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 1784,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1641,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2091,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1949,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 августа составили 2772,43 млрд руб. против 2341,63045 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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