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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,27/74,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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Розничные инвесторы активно вкладываются в биржевые индексные фонды, ориентированные на акции китайских компаний, в отличие от институциональных инвесторов, которые сохраняют осторожность на фоне усилившегося за последнее время давления властей КНР на ряд ключевых секторов... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 595,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-69 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз изменен с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства. "Пересмотр прогноза отражает... "Пересмотр прогноза отражает... читать дальше

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Отмена программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" и его дочерней "России" на данный момент не обсуждается, заявил в пятницу журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев. "Плоские" тарифы принимает совет директоров "Аэрофлота", в частности. И, как вы помните, я (будучи... "Плоские" тарифы принимает совет директоров "Аэрофлота", в частности. И, как вы помните, я (будучи... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 1784,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1641,5 млрд руб. На... На... читать дальше

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Правительство РФ приняло постановление о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты". Согласно... Согласно... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США немного растет по отношению к евро и умеренно снижается относительно японской иены. По состоянию на 9:16 мск за евро давали $1,1763 по сравнению с $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов... По состоянию на 9:16 мск за евро давали $1,1763 по сравнению с $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы в основном повышаются, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса в мире. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор). Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор). Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск вырос на 1,12%, тогда как... Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск вырос на 1,12%, тогда как... читать дальше

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По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составило 202 млн 729 тыс. 434, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний... С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний... читать дальше

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"Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеком-оператора. USM - единственный акционер "Мегафона". USM - единственный акционер "Мегафона". "У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на... "У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на... читать дальше

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В июле валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, выросли на $21,8 млрд, до $3,236 трлн по сравнению с $3,214 трлн на конец июня, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК). Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения резервов на $11... Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения резервов на $11... читать дальше

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Нефтяные цены резко опускаются в ходе сегодняшних торгов. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $69,38 за баррель, что на $1,32 (1,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти... Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $69,38 за баррель, что на $1,32 (1,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти... читать дальше

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В июле объемы китайского экспорта и импорта увеличились, однако темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, экспорт из страны повысился на 19,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до... Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, экспорт из страны повысился на 19,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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