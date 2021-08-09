09 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2021
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09 августа 2021 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,27/74,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
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09 августа 2021 года 10:00
Розничные инвесторы активно вкладываются в биржевые индексные фонды, ориентированные на акции китайских компаний, в отличие от институциональных инвесторов, которые сохраняют осторожность на фоне усилившегося за последнее время давления властей КНР на ряд ключевых секторов... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:55
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 августа по данным на начало операционного дня выросло до 595,8 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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09 августа 2021 года 09:45
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-69 объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:45
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз изменен с "негативного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.
"Пересмотр прогноза отражает... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:38
Отмена программы "плоских" тарифов "Аэрофлота" и его дочерней "России" на данный момент не обсуждается, заявил в пятницу журналистам глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Плоские" тарифы принимает совет директоров "Аэрофлота", в частности. И, как вы помните, я (будучи... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:35
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 1784,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1641,5 млрд руб.
На... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:30
Правительство РФ приняло постановление о реализации проекта по созданию инновационной образовательной среды (кампусов) с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках национального проекта "Наука и университеты".
Согласно... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:22
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США немного растет по отношению к евро и умеренно снижается относительно японской иены.
По состоянию на 9:16 мск за евро давали $1,1763 по сравнению с $1,1762 на закрытие предыдущей сессии. При этом в определенный момент торгов... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:14
Сегодня азиатские фондовые индексы в основном повышаются, несмотря на опасения по поводу распространения коронавируса в мире.
Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День гор).
Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск вырос на 1,12%, тогда как... читать дальше
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09 августа 2021 года 09:04
По состоянию на сегодняшнее утро число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире составило 202 млн 729 тыс. 434, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний... читать дальше
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09 августа 2021 года 08:57
"Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеком-оператора.
USM - единственный акционер "Мегафона".
"У USM Investment были опционы на покупку нашей доли в AliExpress Russia, на... читать дальше
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09 августа 2021 года 08:50
В июле валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, выросли на $21,8 млрд, до $3,236 трлн по сравнению с $3,214 трлн на конец июня, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения резервов на $11... читать дальше
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09 августа 2021 года 08:43
Нефтяные цены резко опускаются в ходе сегодняшних торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 мск составляла $69,38 за баррель, что на $1,32 (1,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти... читать дальше
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09 августа 2021 года 08:35
В июле объемы китайского экспорта и импорта увеличились, однако темпы роста замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, экспорт из страны повысился на 19,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до... читать дальше
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09 августа 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 1,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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