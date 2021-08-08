Будущие третью и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД) со столичным метро и кольцевой железной дорогой свяжут 16 пересадок, сообщает портал мэра и правительства города. "Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и... "Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м: за месяц этот показатель вырос на 5%, а за год - на 32%. Такие данные приводит ЦИАН. Сохраняющийся рост цен отмечают и другие аналитики. Так, по расчетам компании "Этажи",... читать дальше

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Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco во втором квартале 2021 года выросла на 288%, или в 3,9 раза, и составила $25,5 млрд по сравнению с $6.6 млрд в апреле-июне 2020 года, сообщила компания. Чистая прибыль за 1-е полугодие составила $47,2 млрд,... читать дальше

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За 1-е полугодие 2021 года "Сбер" сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв 130 отделений, пишут "Известия" со ссылкой на статистику ЦБ. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года число точек обслуживания уменьшилось лишь на 22, а за первые шесть месяцев... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 300,374 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 203 млн 016,745 млн случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometers. Более 182,379... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 866 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми для развития экологического туризма. "Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и... "Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и... читать дальше

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Сборная России заняла пятую позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио. Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. При этом женская сборная России по гандболу играет в финале... Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. При этом женская сборная России по гандболу играет в финале... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...

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Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный". "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... читать дальше

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Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу... читать дальше

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Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... читать дальше

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Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а... читать дальше

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