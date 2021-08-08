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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Будет ли перегрев на рынке потребительских займов
По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян...
 
Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив...
 
Морские порты просят пустить иностранных туристов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по...
 

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08 августа 2021 года 17:03
МЦД-3 и МЦД-4 свяжут с метро и кольцевой железной дорогой 16 пересадок
Будущие третью и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД) со столичным метро и кольцевой железной дорогой свяжут 16 пересадок, сообщает портал мэра и правительства города.

"Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и...    читать дальше
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08 августа 2021 года 15:46
Стоимость новостроек в крупнейших городах России составляет от 83,4 до 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м: за месяц этот показатель вырос на 5%, а за год - на 32%. Такие данные приводит ЦИАН. Сохраняющийся рост цен отмечают и другие аналитики. Так, по расчетам компании "Этажи",...    читать дальше
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08 августа 2021 года 14:32
Saudi Aramco во 2-м квартале увеличила чистую прибыль в 3,9 раза, в 1-м полугодии- в 2 раза
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco во втором квартале 2021 года выросла на 288%, или в 3,9 раза, и составила $25,5 млрд по сравнению с $6.6 млрд в апреле-июне 2020 года, сообщила компания. Чистая прибыль за 1-е полугодие составила $47,2 млрд,...    читать дальше
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08 августа 2021 года 13:25
В первом полугодии Сбер закрыл 130 отделений
За 1-е полугодие 2021 года "Сбер" сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв 130 отделений, пишут "Известия" со ссылкой на статистику ЦБ. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года число точек обслуживания уменьшилось лишь на 22, а за первые шесть месяцев...    читать дальше
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08 августа 2021 года 12:17
Число заражений COVID-19 в мире превысило 203 млн; более 4,3 млн умерших - Worldometers
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 300,374 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 203 млн 016,745 млн случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometers. Более 182,379...    читать дальше
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08 августа 2021 года 11:35
Зв сутки в России выявлено более 22,8 тыс. новых случаев коронавируса
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 866 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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08 августа 2021 года 11:10
Мишустин подписал постановление о создании в Коми природного заказника федерального значения
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми для развития экологического туризма.

"Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и...    читать дальше
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08 августа 2021 года 10:02
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады-2020
Сборная России заняла пятую позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио.

Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. При этом женская сборная России по гандболу играет в финале...    читать дальше
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08 августа 2021 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 августа в размере 73,1304 руб., евро - 86,4621 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...
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07 августа 2021 года 17:42
Большинство россиян против обязательного указания национальности в паспортах - опрос
Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в...    читать дальше
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07 августа 2021 года 16:15
S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне "ВВВ-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный".

"Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает...    читать дальше
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07 августа 2021 года 15:08
Мишустин поручил создать единую базу данных для органов управления в сфере ЧС
Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу...    читать дальше
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07 августа 2021 года 14:11
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - Мурашко
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:51
В России за сутки зафиксировано более 22,3 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 793
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:32
Россия к 6 августа собрала на 1,7 млн тонн зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года
Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:05
Текущий год для Франции может оказаться худшим по производству вина с 1945 года
Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а...    читать дальше
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