.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
08 августа 2021 года 17:03
Будущие третью и четвертую линии Московских центральных диаметров (МЦД) со столичным метро и кольцевой железной дорогой свяжут 16 пересадок, сообщает портал мэра и правительства города. "Бесшовное пространство создается на территории всего столичного региона. Это и... читать дальше
.08 августа 2021 года 15:46
Стоимость новостроек в крупнейших городах России составляет от 83,4 до 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м - эксперты
Средняя стоимость новостроек в 16 крупнейших городах России сейчас составляет 105,4 тыс. руб. за 1 кв. м: за месяц этот показатель вырос на 5%, а за год - на 32%. Такие данные приводит ЦИАН. Сохраняющийся рост цен отмечают и другие аналитики. Так, по расчетам компании "Этажи",... читать дальше
.08 августа 2021 года 14:32
Чистая прибыль государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco во втором квартале 2021 года выросла на 288%, или в 3,9 раза, и составила $25,5 млрд по сравнению с $6.6 млрд в апреле-июне 2020 года, сообщила компания. Чистая прибыль за 1-е полугодие составила $47,2 млрд,... читать дальше
.08 августа 2021 года 13:25
За 1-е полугодие 2021 года "Сбер" сократил количество дополнительных офисов до 13 тыс., закрыв 130 отделений, пишут "Известия" со ссылкой на статистику ЦБ. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года число точек обслуживания уменьшилось лишь на 22, а за первые шесть месяцев... читать дальше
.08 августа 2021 года 12:17
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 4 млн 300,374 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 203 млн 016,745 млн случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometers. Более 182,379... читать дальше
.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 866 случаев, умерли за сутки 787 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.08 августа 2021 года 11:10
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании природного заказника федерального значения "Параськины озера" в Республике Коми для развития экологического туризма. "Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и... читать дальше
.08 августа 2021 года 10:02
Сборная России заняла пятую позицию в общем медальном зачете Олимпийских игр, которые в воскресенье завершаются в Токио. Всего на счету российских спортсменов 20 золотых медалей, 27 серебряных и 23 бронзовых. При этом женская сборная России по гандболу играет в финале... читать дальше
.08 августа 2021 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...
.07 августа 2021 года 17:42
Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... читать дальше
.07 августа 2021 года 16:15
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный". "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... читать дальше
.07 августа 2021 года 15:08
Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу... читать дальше
.07 августа 2021 года 14:11
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... читать дальше
.07 августа 2021 года 12:51
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.07 августа 2021 года 12:32
Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... читать дальше
.07 августа 2021 года 12:05
Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.