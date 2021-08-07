Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный". "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... читать дальше

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Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу... читать дальше

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Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... читать дальше

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Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а... читать дальше

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Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства. Допуски на полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7 (при этом... Допуски на полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7 (при этом... читать дальше

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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 201 млн 748 тыс. 659, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 278 тыс. 369 человек. В... читать дальше

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Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен: о предстоящей индексации ставки налога заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии... На встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июне 2021 года выросла на 58,9% по сравнению с 1-м полугодием 2020 года, составив 421,9 тыс. человек (против 265,6 тыс. человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат. При... При... читать дальше

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Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". Как сообщает ведомство, по данным на 4 августа, цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала... Как сообщает ведомство, по данным на 4 августа, цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала... читать дальше

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Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м полугодии 2021 года составила 19,1 млн человек, уровень бедности оценивается в 13,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В I полугодии 2020 года численность... В I полугодии 2020 года численность... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60285,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,755 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2432 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше

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