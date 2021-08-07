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07 августа 2021 года 17:42
Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в... читать дальше
.07 августа 2021 года 16:15
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный". "Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает... читать дальше
.07 августа 2021 года 15:08
Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу... читать дальше
.07 августа 2021 года 14:11
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая... читать дальше
.07 августа 2021 года 12:51
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
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Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность... читать дальше
.07 августа 2021 года 12:05
Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а... читать дальше
.07 августа 2021 года 11:23
Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства. Допуски на полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7 (при этом... читать дальше
.07 августа 2021 года 10:55
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 201 млн 748 тыс. 659, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 278 тыс. 369 человек. В... читать дальше
.07 августа 2021 года 10:19
Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен: о предстоящей индексации ставки налога заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии... читать дальше
.07 августа 2021 года 09:58
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июне 2021 года выросла на 58,9% по сравнению с 1-м полугодием 2020 года, составив 421,9 тыс. человек (против 265,6 тыс. человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат. При... читать дальше
.07 августа 2021 года 09:41
Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор". Как сообщает ведомство, по данным на 4 августа, цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала... читать дальше
.07 августа 2021 года 09:24
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м полугодии 2021 года составила 19,1 млн человек, уровень бедности оценивается в 13,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В I полугодии 2020 года численность... читать дальше
.07 августа 2021 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...
.06 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 августа выросла на 0,02% и составила 60285,573 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60285,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,755 млрд руб., или на...
.06 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2432 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше
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