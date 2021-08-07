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ГЛАВНОЕ
Инфляция в июле в РФ замедлилась до 0,3%
В России в июле рост потребительских цен замедлился до 0,31% после 0,69% в июне, сообщил Росстат. Инфляция оказалась ниже прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция чуть тормознула - до 6,46%
 
Будет ли перегрев на рынке потребительских займов
По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян...
 
Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив...
 
Морские порты просят пустить иностранных туристов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по...
 

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07 августа 2021 года 17:42
Большинство россиян против обязательного указания национальности в паспортах - опрос
Каждый четвертый россиянин против указания национальности в паспортах, еще 37% настаивают на добровольности предоставления такой информации, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть в...    читать дальше
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07 августа 2021 года 16:15
S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне "ВВВ-"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "ВВВ-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз рейтинга - "стабильный".

"Прогноз "стабильный" рейтингов Москвы отражает...    читать дальше
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07 августа 2021 года 15:08
Мишустин поручил создать единую базу данных для органов управления в сфере ЧС
Единую базу данных для органов управления в сфере ЧС поручил создать председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, проведенном 27 июля в Южно-Сахалинске. Как отметил Мишустин, единую базу...    читать дальше
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07 августа 2021 года 14:11
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - Мурашко
Иммунитет к коронавирусу формируется только после прохождения полного курса вакцинации - двумя компонентами вакцин, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Иммунитет формируется именно по завершении полного курса вакцинации. Поэтому вакциной, которая...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:51
В России за сутки зафиксировано более 22,3 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 793
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:32
Россия к 6 августа собрала на 1,7 млн тонн зерна больше, чем на аналогичную дату прошлого года
Россия к 6 августа собрала 68,2 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года (66,5 млн тонн), следует из данных Минсельхоза.

Зерновые и зернобобовые культуры к этой дате убраны с 21,7 млн га (19,1 млн га в прошлом году), урожайность...    читать дальше
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07 августа 2021 года 12:05
Текущий год для Франции может оказаться худшим по производству вина с 1945 года
Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV. Причина - в весенних заморозках, а...    читать дальше
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07 августа 2021 года 11:23
Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации на курорты Египта
Восемь российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам из Москвы и регионов РФ в курортные города Египта, следует из материалов на сайте ведомства.

Допуски на полеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получили "Аэрофлот", "Победа" и S7 (при этом...    читать дальше
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07 августа 2021 года 10:55
Число заражений COVID-19 в мире превысило 201,7 млн
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 201 млн 748 тыс. 659, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 278 тыс. 369 человек. В...    читать дальше
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07 августа 2021 года 10:19
В 2022 году НДПИ для металлургов будет повышен - Путин
Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен: о предстоящей индексации ставки налога заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с участниками строительства завода по производству сухих строительных смесей "Цемикс" в Башкирии...    читать дальше
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07 августа 2021 года 09:58
В 1-м полугодии естественная убыль населения РФ увеличилась на 59% - Росстат
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-июне 2021 года выросла на 58,9% по сравнению с 1-м полугодием 2020 года, составив 421,9 тыс. человек (против 265,6 тыс. человек годом ранее), сообщил в пятницу Росстат.

При...    читать дальше
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07 августа 2021 года 09:41
Минсельхоз отмечает снижение цен производителей на овощи
Минсельхоз РФ фиксирует снижение цен производителей на плодоовощную продукцию, включая "борщевой набор".

Как сообщает ведомство, по данным на 4 августа, цены производителей на картофель за месяц снизились на 1,8%, на морковь - на 3,2%. Стоимость огурцов за месяц упала...    читать дальше
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07 августа 2021 года 09:24
Уровень бедности в РФ в 1-м полугодии составил 13,1% - Росстат
Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 1-м полугодии 2021 года составила 19,1 млн человек, уровень бедности оценивается в 13,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В I полугодии 2020 года численность...    читать дальше
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07 августа 2021 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 августа в размере 73,1304 руб., евро - 86,4621 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 73,1304 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,76 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с...
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06 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 августа выросла на 0,02% и составила 60285,573 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60285,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,755 млрд руб., или на...
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06 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2432 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2432 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено...    читать дальше
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