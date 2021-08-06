Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,4089 руб.

Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,535 руб. Было заключено 6527 сделок. Объем торгов составил 27055,93 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,385 руб. за евро.

6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4089 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60285,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,755 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2432 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4089 руб. Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,535 руб. Было заключено 6527 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,535 руб. Было заключено 6527 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3152 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2965 руб., максимальный - 11,339 руб. Была заключена 271 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,2965 руб., максимальный - 11,339 руб. Была заключена 271 сделка.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший день незначительными изменениями индексов, завершил пятницу в существенном минусе. Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в первой половине торгов, потом преимущественно... Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в первой половине торгов, потом преимущественно... читать дальше

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По итогам недели котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали более скромную динамику, что в итоге привело к... читать дальше

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В 2020 году Германия, несмотря на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС, передает "Немецкая волна". В Брюссель, по информации dpa, было переведено около 19,4 млрд евро. В первую тройку основных доноров... В первую тройку основных доноров... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. российское производство лососевых в аквакультуре выросло на 57% - до 77 тыс. тонн с 49,2 тыс. тонн годом ранее, сообщило Росрыболовство. В частности, объем выращивания атлантического лосося (семги) увеличился в 4,8 раза - до 14,3 тыс. тонн.... В частности, объем выращивания атлантического лосося (семги) увеличился в 4,8 раза - до 14,3 тыс. тонн.... читать дальше

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Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-июне 2021 г. был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 21,9% и на 86,1% превысил низкую из-за коронавирусных локдаунов базу 2020 г. Их экспорт за 1-е полугодие оказался на 44,1% больше прошлогоднего за тот же период,... Их экспорт за 1-е полугодие оказался на 44,1% больше прошлогоднего за тот же период,... читать дальше

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В январе-июне 2021 года чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ составила 47,1 млрд рублей против убытка в 8,8 млрд годом ранее, сообщила компания. Выручка компании выросла более чем в 3 раза - до 147,4 млрд рублей. Выручка компании выросла более чем в 3 раза - до 147,4 млрд рублей. Валовая прибыль "АЛРОСА" возросла в 3,5 раза - до... Валовая прибыль "АЛРОСА" возросла в 3,5 раза - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1569 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch планирует отозвать рейтинги ПАО "Мегафон" 6 сентября или около того (примерно через 30 дней после публикации этого сообщения) по причинам делового характера, говорится в пресс-релизе агентства. В настоящее время долгосрочные... В настоящее время долгосрочные... читать дальше

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Более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму свыше 3 млрд рублей выдали российские банки с января по август текущего года, сообщил ДОМ.РФ. "В январе-июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что... "В январе-июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль германской страховой компании Allianz SE выросла на 46% - до 2,23 млрд евро по сравнению с 1,53 млрд евро за такой же период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне выросла на 29% -... Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне выросла на 29% -... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-67 на 15 млрд 526,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 09.08 по 15.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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