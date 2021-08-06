.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1569 руб.
.
06 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,1569 руб.
|0
6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1569 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было заключено 11516 сделок. Объем торгов составил 37036,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 августа выросла на 0,02% и составила 60285,573 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60285,573 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,755 млрд руб., или на...
.06 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2432 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный - 73,51 руб. Было заключено... читать дальше
.06 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1934 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4089 руб. Минимальный курс евро составил 86,27 руб., максимальный - 86,535 руб. Было заключено 6527 сделок.... читать дальше
.06 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3152 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2965 руб., максимальный - 11,339 руб. Была заключена 271 сделка.... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:57
Российский рынок акций, начавший день незначительными изменениями индексов, завершил пятницу в существенном минусе. Европейские фондовые индексы демонстрировали слабые и разнонаправленные изменения в первой половине торгов, потом преимущественно... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:47
По итогам недели котировки большинства выпусков российских еврооблигаций выросли, исключение составили лишь самые "короткие" по дюрации бумаги. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) продемонстрировали более скромную динамику, что в итоге привело к... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:38
В 2020 году Германия, несмотря на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС, передает "Немецкая волна". В Брюссель, по информации dpa, было переведено около 19,4 млрд евро. В первую тройку основных доноров... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:25
По итогам 1-го полугодия т.г. российское производство лососевых в аквакультуре выросло на 57% - до 77 тыс. тонн с 49,2 тыс. тонн годом ранее, сообщило Росрыболовство. В частности, объем выращивания атлантического лосося (семги) увеличился в 4,8 раза - до 14,3 тыс. тонн.... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:17
За полугодие импорт легковых машин в РФ вырос к "доковидному" 2019 г на 21,9%, экспорт упал на 19,1% - ФТС
Импорт легковых автомобилей в РФ в январе-июне 2021 г. был выше показателя аналогичного периода 2019 г. на 21,9% и на 86,1% превысил низкую из-за коронавирусных локдаунов базу 2020 г. Их экспорт за 1-е полугодие оказался на 44,1% больше прошлогоднего за тот же период,... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:08
В январе-июне 2021 года чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ составила 47,1 млрд рублей против убытка в 8,8 млрд годом ранее, сообщила компания. Выручка компании выросла более чем в 3 раза - до 147,4 млрд рублей. Валовая прибыль "АЛРОСА" возросла в 3,5 раза - до... читать дальше
.06 августа 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1569 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:50
Международное рейтинговое агентство Fitch планирует отозвать рейтинги ПАО "Мегафон" 6 сентября или около того (примерно через 30 дней после публикации этого сообщения) по причинам делового характера, говорится в пресс-релизе агентства. В настоящее время долгосрочные... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:37
Более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму свыше 3 млрд рублей выдали российские банки с января по август текущего года, сообщил ДОМ.РФ. "В январе-июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:23
По итогам 2-го квартала чистая прибыль германской страховой компании Allianz SE выросла на 46% - до 2,23 млрд евро по сравнению с 1,53 млрд евро за такой же период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне выросла на 29% -... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:21
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-67 на 15 млрд 526,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.06 августа 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 09.08 по 15.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.