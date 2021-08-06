06 августа 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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6 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 09.08 по 15.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.08.2021
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Июнь 2021
|09.08.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Июнь 2021
|10.08.2021
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2021
|10.08.2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2021
|10.08.2021
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2021
|11.08.2021
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2021
|11.08.2021
|11:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2021
|11.08.2021
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2021
|11.08.2021
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 31 июля по 06 августа
|11.08.2021
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2021
|12.08.2021
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2021
|12.08.2021
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2021
|12.08.2021
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2021
|12.08.2021
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2021
|12.08.2021
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2021
|12.08.2021
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 25 по 31 июля
|12.08.2021
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2021
|12.08.2021
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 18 по 24 июля
|13.08.2021
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2021
|13.08.2021
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2021
|13.08.2021
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2021
|13.08.2021
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2021
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06 августа 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 09.08 по 15.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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06 августа 2021 года 17:13
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В воскресенье, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.
Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 95 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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06 августа 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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