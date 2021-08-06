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06 августа 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,3861 руб.
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6 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,3861 руб. Минимальный курс евро составил 86,2825 руб., максимальный - 86,495 руб. Было заключено 3248 сделок. Объем торгов составил 11055,17 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,39 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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