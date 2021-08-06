ЦБ РФ установил курс евро с 7 августа в размере 86,4621 руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 августа, составляет 86,4621 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,08 коп.

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В январе-июне 2021 года чистая прибыль "АЛРОСА" по РСБУ составила 47,1 млрд рублей против убытка в 8,8 млрд годом ранее, сообщила компания. Выручка компании выросла более чем в 3 раза - до 147,4 млрд рублей. Выручка компании выросла более чем в 3 раза - до 147,4 млрд рублей. Валовая прибыль "АЛРОСА" возросла в 3,5 раза - до... Валовая прибыль "АЛРОСА" возросла в 3,5 раза - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 159 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1569 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,9525 руб., максимальный - 73,4275 руб. Было... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch планирует отозвать рейтинги ПАО "Мегафон" 6 сентября или около того (примерно через 30 дней после публикации этого сообщения) по причинам делового характера, говорится в пресс-релизе агентства. В настоящее время долгосрочные... В настоящее время долгосрочные... читать дальше

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Более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму свыше 3 млрд рублей выдали российские банки с января по август текущего года, сообщил ДОМ.РФ. "В январе-июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что... "В январе-июле 2021 года в России, по предварительным данным, выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 3,1 трлн рублей, что... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль германской страховой компании Allianz SE выросла на 46% - до 2,23 млрд евро по сравнению с 1,53 млрд евро за такой же период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне выросла на 29% -... Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне выросла на 29% -... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 6 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-67 на 15 млрд 526,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 09.08 по 15.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы изменяются без единой динамики, несмотря на то, что статистические данные по рынку труда в США оказались лучше прогнозов. Индикаторы Dow Jones и S&P 500 в ходе торгов обновили рекордные максимумы, в то время как Nasdaq... читать дальше

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Россия в 1-м полугодии экспортировала меда на $2,3 млн, что на 29% больше, чем годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ФТС (по поставкам в ЕАЭС данные за январь-май). В натуральном выражении экспорт вырос на 60% - до 1,5 тыс.... В натуральном выражении экспорт вырос на 60% - до 1,5 тыс.... читать дальше

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В понедельник, 9 августа, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День гор приходится на выходной. . В воскресенье, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. В воскресенье, 15 августа, в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает сайт Кремля. "Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития... "Утвердить Единый план по достижению национальных целей развития... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Абсолют банка по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне "B2". Прогноз рейтингов - "негативный". Moody's завершило пересмотр рейтингов, который был начат 16 декабря 2020 года и... Moody's завершило пересмотр рейтингов, который был начат 16 декабря 2020 года и... читать дальше

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В январе-июле 2021 года импорт в РФ товаров из стран дальнего зарубежья составил $144 млрд 302,4 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возрос на 29,8%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики. Как следует из данных ФТС, значительный... Как следует из данных ФТС, значительный... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 95 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 7 по 13 августа ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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