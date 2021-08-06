ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 73,168 руб., евро - 86,6529 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 86,6529 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,17 коп.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 73,168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,23 коп.

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В Москве до конца второй декады августа продлили прием заявок на предоставление предпринимателям ряда субсидий, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин. "В связи с большим спросом на финансовую поддержку от... "В связи с большим спросом на финансовую поддержку от... читать дальше

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ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) ) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует... Ориентиру соответствует... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 30 июля составил 14186,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 23 июля денежная база в России равнялась 14211,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,18%, или на 24,9 млрд... На 23 июля денежная база в России равнялась 14211,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,18%, или на 24,9 млрд... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу с 11 августа снизится до $31 с нынешних $31,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится значительнее - до $27 за тонну с $38,5, на кукурузу - не изменится и составит $49,6 за тонну. Новые ставки будут... Новые ставки будут... читать дальше

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Практически каждый третий россиянин (32%) считает, что есть основания ожидать улучшений в своей жизни, а также в жизни своих семей в ближайшие полгода-год, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Тех, кто ожидает ухудшений в своей жизни,... Тех, кто ожидает ухудшений в своей жизни,... читать дальше

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По состоянию на 1 августа золотовалютные резервы Белоруссии составили $7,442 млрд, сократившись с начала года на 0,3%, или на $26,1 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ). За июль золотовалютные резервы выросли на 0,4% (+$33 млн) после снижения на... За июль золотовалютные резервы выросли на 0,4% (+$33 млн) после снижения на... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по РСБУ в январе-июле 2021 года вырос на 2,6% и составил 15,877 трлн руб. на 1 августа т.г. против 15,471 трлн руб. на 1 января 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации. В июле корпоративным клиентам выдано 1,25... читать дальше

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ЦБ 4 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 13,4 млрд рублей. В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд... В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,53 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3820,22 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 7,84 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 7,84 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-июле 2021 года увеличилась на 79%, или в 1,8 раза, - до 721,606 млрд рублей по сравнению с 403,097 млрд рублей в январе-июле прошлого года, следует из сообщения банка. В июле Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в... В июле Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня выросло до 181 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне с дорожающей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли вчера, исключением стал британский индикатор,... Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли вчера, исключением стал британский индикатор,... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,89/74,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи...

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Курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены на торгах в пятницу. В центре внимания трейдеров - июльские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест... В центре внимания трейдеров - июльские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 7,39% годовых, говорится в сообщении эмитента. Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,7%... Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,7%...

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О "СПБ Биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "УГМК-Сталь" (Свердловская область) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании. Программе присвоен государственный регистрационный номер 4-00601-R-001P-04E. Программе присвоен государственный регистрационный номер 4-00601-R-001P-04E. В рамках... В рамках... читать дальше

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