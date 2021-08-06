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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 73,168 руб., евро - 86,6529 руб.
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ГЛАВНОЕ
Темпы восстановления экономики РФ замедляются
Глава Минэкономразвития сообщил о замедлении темпов восстановления российской экономики. По его словам, коррекция макропрогноза будет анализироваться после выхода макростатистики за июль
 
Будет ли перегрев на рынке потребительских займов
По сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне, заявил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов. В текущем году об опасном росте долговой нагрузки россиян...
 
Нефтяники предложили варианты снижения налоговой нагрузки
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут "Ведомости" со ссылкой на копию свода инициатив...
 
Морские порты просят пустить иностранных туристов
Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании просят власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов, пишет "Коммерсант". ФГУП "Росморпорт" направило в Росморречфлот предложения по...
 
06 августа 2021 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 73,168 руб., евро - 86,6529 руб.

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6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 73,168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,23 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 86,6529 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,17 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
06 августа 2021 года 11:10
В Москве прием заявок на субсидии предпринимателям продлили до конца 2-й декады августа
В Москве до конца второй декады августа продлили прием заявок на предоставление предпринимателям ряда субсидий, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"В связи с большим спросом на финансовую поддержку от...    читать дальше
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06 августа 2021 года 11:08
"М.Видео" установило ориентир ставки 1-го купона бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне не выше 8,25%
ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) ) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует...    читать дальше
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06 августа 2021 года 11:02
Денежная база в России снизилась за неделю на 24,9 млрд руб.
Объем денежной базы в узком определении в России на 30 июля составил 14186,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 23 июля денежная база в России равнялась 14211,6 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,18%, или на 24,9 млрд...    читать дальше
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06 августа 2021 года 11:01
Экспортная пошлина на пшеницу с 11 августа составит $31, на ячмень - $27, на кукурузу - $49,6 за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу с 11 августа снизится до $31 с нынешних $31,4 за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Пошлина на ячмень снизится значительнее - до $27 за тонну с $38,5, на кукурузу - не изменится и составит $49,6 за тонну.

Новые ставки будут...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:53
Треть россиян ожидают улучшения своего уровня жизни
Практически каждый третий россиянин (32%) считает, что есть основания ожидать улучшений в своей жизни, а также в жизни своих семей в ближайшие полгода-год, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Тех, кто ожидает ухудшений в своей жизни,...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:46
За полугодие золотовалютные резервы Белоруссии снизились на 0,3%, в июле выросли на 0,4%
По состоянию на 1 августа золотовалютные резервы Белоруссии составили $7,442 млрд, сократившись с начала года на 0,3%, или на $26,1 млн, говорится в сообщении Национального банка страны (НББ).

За июль золотовалютные резервы выросли на 0,4% (+$33 млн) после снижения на...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:35
Сбербанк в январе-июле нарастил корпоративный кредитный портфель на 2,6%, розничный - на 13,9%
Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по РСБУ в январе-июле 2021 года вырос на 2,6% и составил 15,877 трлн руб. на 1 августа т.г. против 15,471 трлн руб. на 1 января 2021 года, говорится в сообщении кредитной организации. В июле корпоративным клиентам выдано 1,25...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:27
Банк России 4 августа купил валюту на 13,5 млрд руб.
ЦБ 4 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 13,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 13,4 млрд рублей.

В период с 7 июля по 5 августа плановый совокупный объем покупки валюты Минфином - 296 млрд...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 6 августа снижается
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,53 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3820,22 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 7,84 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:18
Чистая прибыль Сбербанка в январе-июле выросла в 1,8 раза
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в январе-июле 2021 года увеличилась на 79%, или в 1,8 раза, - до 721,606 млрд рублей по сравнению с 403,097 млрд рублей в январе-июле прошлого года, следует из сообщения банка.

В июле Сбербанк заработал рекордную чистую прибыль в...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:08
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 181 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 6 августа по данным на начало операционного дня выросло до 181 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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06 августа 2021 года 10:07
Рынок акций РФ начал торги незначительными изменениями индексов
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал незначительными изменениями индексов на фоне с дорожающей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Фондовые индексы стран Западной Европы в основном выросли вчера, исключением стал британский индикатор,...    читать дальше
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06 августа 2021 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 71,89/74,27 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,89/74,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 20 коп., Cредний курс продажи...
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06 августа 2021 года 09:57
Доллар стабилен относительно евро и иены
Курс доллара США слабо меняется относительно евро и иены на торгах в пятницу.

В центре внимания трейдеров - июльские данные о безработице в США, которые будут опубликованы министерством труда в 15:30 МСК. По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест...    читать дальше
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06 августа 2021 года 09:56
РЖД установили ставку 7-го купона облигаций 001P-08R в размере 7,39%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001P-08R в размере 7,39% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей был размещен в августе 2018 года. Ставка текущего купона - 6,7%...
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06 августа 2021 года 09:55
"СПБ Биржа" зарегистрировала программу облигаций "УГМК-Сталь" объемом до 5 млрд рублей
О "СПБ Биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "УГМК-Сталь" (Свердловская область) серии 001Р объемом до 5 млрд рублей включительно, говорится в сообщении компании.

Программе присвоен государственный регистрационный номер 4-00601-R-001P-04E.

В рамках...    читать дальше
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