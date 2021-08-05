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05 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6061 руб.
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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6061 руб. Минимальный курс евро составил 86,425 руб., максимальный - 86,7175 руб. Было заключено 5603 сделки. Объем торгов составил 31308,89 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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