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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,141 руб.
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05 августа 2021 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,141 руб.

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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,141 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73 руб., максимальный - 73,275 руб. Было заключено 8736 сделок. Объем торгов составил 34635,64 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,1275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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