Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 86,602 руб.

Минимальный курс евро составил 86,4675 руб., максимальный - 86,7075 руб. Была заключена 3041 сделка. Объем торгов составил 18041,61 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,625 руб. за евро.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,602 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 60271,818 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 22,074 млрд руб., или на...

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 2,17% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RTS_FIX-18m-001Р-452R на 10,829 млн рублей, 10,27% выпуска инвестоблигаций серии ИОС_PRT_RBChips-7Y-001Р-455R на 205,356 млн рублей и 2,92% выпуска инвестоблигаций серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6061 руб. Минимальный курс евро составил 86,425 руб., максимальный - 86,7175 руб. Было заключено 5603... Минимальный курс евро составил 86,425 руб., максимальный - 86,7175 руб. Было заключено 5603... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1875 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,1427 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,285 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,99 руб., максимальный - 73,285 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 418 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3294 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3075 руб., максимальный - 11,3423 руб. Была заключена 331... Минимальный курс юаня составил 11,3075 руб., максимальный - 11,3423 руб. Была заключена 331... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне на фоне коррекционного отскока нефти и в целом позитивного настроя на глобальных рынках. В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%,... В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%,... читать дальше

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Вылов кильки в Каспийском море с начала года увеличился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 20 тыс. тонн, сообщило Росрыболовство. На промысле в разные месяцы было задействовано более 20 рыболовецких судов. По действующим правилам... По действующим правилам... читать дальше

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Германская adidas AG, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, во втором квартале вернулась на прибыльную уровень. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 387 млн евро против убытка в размере 243 млн евро за... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по установлению тарифов для операторов связи на подключение устанавливаемых вдоль автодорог базовых станций к электричеству. В ходе совещания президента РФ с членами правительства в четверг глава... В ходе совещания президента РФ с членами правительства в четверг глава... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг. Трейдеры оценивают квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до... читать дальше

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Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года после убытка годом ранее, вызванного списанием стоимости активов. Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в апреле-июне составила 42,9 млрд бразильских... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,141 руб. Минимальный курс доллара США составил 73 руб., максимальный - 73,275 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73 руб., максимальный - 73,275 руб. Было заключено... читать дальше

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"Норникель" ожидает сохранения дефицита никеля по итогам 2021 года, но достижения профицита в 2022 году на фоне продолжающегося расширения производства в Индонезии, говорится в отчете компании за 1-м полугодие. По прогнозу компании, первичный спрос на никель увеличится... По прогнозу компании, первичный спрос на никель увеличится... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ООО "МВ финанс" (дочерняя компания ПАО "М.Видео") серии 001Р-02 объемом от 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц подряд в основном из-за уменьшения котировок зерновых, растительных масел и молочной продукции, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Индекс продовольственных... Индекс продовольственных... читать дальше

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