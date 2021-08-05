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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 73,168 руб.
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Продажи автомобилей в РФ в июле снизились на 4,1% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2021 года снизились на 4,1% - до 136,040 тыс. машин по сравнению с 141,924 тыс. в июле 2020 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось,...
 
Минэкономразвития предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб.
Бюджетная политика в следующие 3 года должна быть более смелой - Минэкономразвития подготовило комплекс предложений по увеличению госрасходов. Их перечень приведен в письме замминистра экономического развития Полины Крючковой в аппарат...
 
В России жестко регулировать крипторынок могут начать уже к 2025 году
В России контроль за владельцами криптовалюты и за ее оборотом может быть развернут по аналогии со счетами в зарубежных банках, заявили "Известиям" банковские эксперты. Как отмечают эксперты, контроль за криптовалютами для государства нужен в...
 
05 августа 2021 года 12:22

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 73,168 руб.

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5 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 73,168 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,23 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
05 августа 2021 года 14:48
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг Кировской области "ruBBB+", прогноз "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Кировской области на уровне "ruBBB+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигационного выпуска Кировской области на уровне...    читать дальше
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05 августа 2021 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 5 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,21 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3814,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3818,82 (+0,22%) пункта, минимальное - 3801,16 (-0,25%)...    читать дальше
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05 августа 2021 года 14:40
РСХБ установил ставку 1-го купона облигаций объемом 10 млрд рублей на уровне 7,6%
ссельхозбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел...    читать дальше
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05 августа 2021 года 14:25
Банк Англии не стал менять базовую ставку и объем программы выкупа активов
Банк Англии по итогам августовского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Британский ЦБ также принял решение...    читать дальше
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05 августа 2021 года 14:16
Moody's подтвердило рейтинги инвесткомпании "Русс-Инвест" с прогнозом "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги инвестиционной компании "Русс-Инвест" в иностранной и национальной валюте на уровне "B2".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочные рейтинги...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:53
Новак: нормативные документы по газификации домовладений будут подписаны в августе
Вице-премьер Александр Новак. сообщил сегодня, что ряд документов, касающихся нормативного регулирования газификации домовладений в населенных пунктах России, глава правительства Михаил Мишустин подпишет до конца лета.

"Вы знаете, что большая работа была проведена в...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:43
Чистая прибыль "ТГК-1" по МСФО в 1-м полугодии увеличилась на 14%
ПАО "ТГК-1" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 14% - до 7,698 млрд рублей против 6,750 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка возросла на 16,2%, до 54,9 млрд рублей.

Выручка ТГК-1 во II квартале...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:36
Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг без единой динамики.

Инвесторы оценивали смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды.

Кларида,...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:29
Рост июльских продаж "Соллерс Авто" в РФ составил 8,3%
В июле российский автопроизводитель "Соллерс Авто" увеличил продажи автомобилей в РФ на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 4,68 тыс., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля рынка компании в июле 2021 г. составила 3,4% (+0,4...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:21
Фондовая Европа преимущественно растет перед итогами заседания Банка Англии
Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются сегодня, инвесторы оценивают квартальные результаты компаний и ждут итогов заседания Банка Англии. Также сезон квартальной отчетности продолжает определять настроения инвесторов на европейских рынках.

Сводный...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:17
Продажи автомобилей в РФ в июле снизились на 4,1% - АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле 2021 года снизились на 4,1% - до 136,040 тыс. машин по сравнению с 141,924 тыс. в июле 2020 года, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Как ранее сообщалось, в июне продажи выросли на...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 5 августа растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,34 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3816,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3818,82 (+0,22%) пункта, минимальное - 3801,16...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:05
В июле продажи авто в Великобритании сократились на 29,5%
В июле продажи новых легковых автомобилей в Великобритании сократились на 29,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 123,296 тыс. новых...    читать дальше
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05 августа 2021 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 72,4 руб.
Максимальное значение за неделю (с 29 июля по 5 августа) - 72,4 руб. за доллар, минимальное значение - 71,84 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,26 руб.

Это автоматическое сообщение.
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05 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 5 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,87/73,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,87/73,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 32 коп., средний...
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05 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,4/73,9 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/73,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...
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