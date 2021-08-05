Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3296 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3127 руб., максимальный - 11,5799 руб. Было заключено 57 сделок. Объем торгов составил 296,53 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,335 руб. за юань.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3296 руб.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Кировской области на уровне "ruBBB+" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигационного выпуска Кировской области на уровне... Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигационного выпуска Кировской области на уровне... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,21 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3814,83 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3818,82 (+0,22%) пункта, минимальное - 3801,16 (-0,25%)... читать дальше

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ссельхозбанк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-10-002P на 10 млрд рублей в размере 7,6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел... Сбор заявок на выпуск прошел... читать дальше

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Банк Англии по итогам августовского заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC). Британский ЦБ также принял решение... Британский ЦБ также принял решение... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги инвестиционной компании "Русс-Инвест" в иностранной и национальной валюте на уровне "B2". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги... Краткосрочные рейтинги... читать дальше

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Вице-премьер Александр Новак. сообщил сегодня, что ряд документов, касающихся нормативного регулирования газификации домовладений в населенных пунктах России, глава правительства Михаил Мишустин подпишет до конца лета. "Вы знаете, что большая работа была проведена в... "Вы знаете, что большая работа была проведена в... читать дальше

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ПАО "ТГК-1" в январе-июне 2021 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 14% - до 7,698 млрд рублей против 6,750 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка возросла на 16,2%, до 54,9 млрд рублей. Выручка возросла на 16,2%, до 54,9 млрд рублей. Выручка ТГК-1 во II квартале... Выручка ТГК-1 во II квартале... читать дальше

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Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в четверг без единой динамики. Инвесторы оценивали смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды. Инвесторы оценивали смешанные экономические данные США и комментарии зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричарда Клариды. Кларида,... Кларида,... читать дальше

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В июле российский автопроизводитель "Соллерс Авто" увеличил продажи автомобилей в РФ на 8,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, до 4,68 тыс., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Доля рынка компании в июле 2021 г. составила 3,4% (+0,4... Доля рынка компании в июле 2021 г. составила 3,4% (+0,4... читать дальше

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Европейские фондовые индексы преимущественно повышаются сегодня, инвесторы оценивают квартальные результаты компаний и ждут итогов заседания Банка Англии. Также сезон квартальной отчетности продолжает определять настроения инвесторов на европейских рынках. Сводный... Сводный... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,34 пункта (0,166%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3816,96 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3818,82 (+0,22%) пункта, минимальное - 3801,16... читать дальше

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В июле продажи новых легковых автомобилей в Великобритании сократились на 29,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 123,296 тыс. новых... В прошлом месяце в стране было зарегистрировано 123,296 тыс. новых... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 29 июля по 5 августа) - 72,4 руб. за доллар, минимальное значение - 71,84 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,26 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,87/73,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 32 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,4/73,9 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи упал...

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