Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9364 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,295 руб. Была заключена 36261 сделка. Объем торгов составил 160469,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,24 руб. за доллар США.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9364 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 60249,744 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 295,849 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,5 руб. Минимальный курс евро составил 86,275 руб., максимальный - 86,7725 руб. Было заключено 6324 сделки.... Минимальный курс евро составил 86,275 руб., максимальный - 86,7725 руб. Было заключено 6324 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9364 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,295 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,295 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 84 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2875 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2655 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 285 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2655 руб., максимальный - 11,34 руб. Было заключено 285 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 26 июля по 2 августа2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (19-25 июля) рост составил 0,3%. С начала года бензин подорожал на 5,4%. По данным Росстата,... По данным Росстата,... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 27 июля по 2 августа 2021 г. снизились на 0,06% сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (20 по 26 июля) цены не изменились. С начала августа потребительские цены снизились на 0,02%, с начала года... С начала августа потребительские цены снизились на 0,02%, с начала года... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги августа в мажоре, завершил среду небольшим ростом Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день. Европейские фондовые индексы преимущественно повышались весь день. Азиатские фондовые рынки в основном закрылись в зеленой зоне. Азиатские фондовые рынки в основном закрылись в зеленой зоне. Фьючерсы на индексы США изменялись... Фьючерсы на индексы США изменялись... читать дальше

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Удостоверяющий центр "Основание" (АО "Аналитический центр") госкорпорации "Ростех" получил статус доверенного лица удостоверяющего центра ФНС России, говорится в сообщении "Ростеха". "Это позволяет центру выдавать квалифицированные электронные подписи для руководителей... "Это позволяет центру выдавать квалифицированные электронные подписи для руководителей... читать дальше

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Финская компания Fazer инвестирует в закупку нового оборудования и модернизацию трех собственных производств в Петербурге около 10 млн евро в течение 2021-2022 годов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "В настоящее время Fazer работает над инвестиционными... "В настоящее время Fazer работает над инвестиционными... читать дальше

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Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG намерен увеличить выручку за счет расширения онлайн-продаж и повышенного внимания к клиентуре в Китае, свидетельствует опубликованная в среду стратегия развития компании до 2025 года. "Наша цель - достичь... "Наша цель - достичь... читать дальше

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Цены на нефть усилили снижение на торгах в среду после публикации доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала... Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8577 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал... читать дальше

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Вспышка COVID-19 в Китае, являющаяся самой серьезной с начала пандемии коронавируса в конце 2019 года, сдерживает туристическую активность и потребительские расходы в стране в пиковый сезон летних отпусков. Новый штамм COVID-19 "дельта" распространился примерно на... Новый штамм COVID-19 "дельта" распространился примерно на... читать дальше

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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек (что является минимумом с начала года), достигнув 13,2 млн человек, следует из сообщения торговой площадки. В июне брокерские счета открыли 484... В июне брокерские счета открыли 484... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3627 тыс. баррелей - до 439,225 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5291 тыс. баррелей и составили 228,87 млн... Товарные запасы бензина сократились на 5291 тыс. баррелей и составили 228,87 млн... читать дальше

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