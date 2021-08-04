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04 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9364 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 492 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9364 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7 руб., максимальный - 73,295 руб. Была заключена 36261 сделка. Объем торгов составил 160469,86 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,24 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.04 августа 2021 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8577 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено... читать дальше
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