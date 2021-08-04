Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8577 руб.

Цены на нефть усилили снижение на торгах в среду после публикации доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8577 руб.

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В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

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Вспышка COVID-19 в Китае, являющаяся самой серьезной с начала пандемии коронавируса в конце 2019 года, сдерживает туристическую активность и потребительские расходы в стране в пиковый сезон летних отпусков.

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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек (что является минимумом с начала года), достигнув 13,2 млн человек, следует из сообщения торговой площадки.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3627 тыс. баррелей - до 439,225 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы снижаются после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-65 на 28 млрд 617,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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Россия с 1 по 29 июля этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила экспорт зерна на 38,9% - до 1,6 млн тонн, говорится в материалах Минсельхоза.

Год назад за этот период было экспортировано 2,6 млн тонн.