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04 августа 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8577 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8577 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено 9553 сделки. Объем торгов составил 41626,8 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,07 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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