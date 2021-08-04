Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 августа

4 августа. FINMARKET.RU -РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4241,34 (+1,39) руб./грамм; на серебро - 60,07 (+0,42) руб./грамм; на платину - 2445,42 (-24) руб./грамм; на палладий - 6203,64 (-70,65) руб./грамм.

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Цены на нефть усилили снижение на торгах в среду после публикации доклада Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала... Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 639 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8577 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,69 руб., максимальный - 73,11 руб. Было заключено... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал... Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал... читать дальше

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Вспышка COVID-19 в Китае, являющаяся самой серьезной с начала пандемии коронавируса в конце 2019 года, сдерживает туристическую активность и потребительские расходы в стране в пиковый сезон летних отпусков. Новый штамм COVID-19 "дельта" распространился примерно на... Новый штамм COVID-19 "дельта" распространился примерно на... читать дальше

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Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", за июль 2021 года увеличилось на 446 тыс. человек (что является минимумом с начала года), достигнув 13,2 млн человек, следует из сообщения торговой площадки. В июне брокерские счета открыли 484... В июне брокерские счета открыли 484... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3627 тыс. баррелей - до 439,225 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 5291 тыс. баррелей и составили 228,87 млн... Товарные запасы бензина сократились на 5291 тыс. баррелей и составили 228,87 млн... читать дальше

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В начале торгов в среду американские фондовые индексы снижаются после публикации данных исследовательской организации Automatic Data Processing (ADP), указавших на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-65 на 28 млрд 617,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия с 1 по 29 июля этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила экспорт зерна на 38,9% - до 1,6 млн тонн, говорится в материалах Минсельхоза. Год назад за этот период было экспортировано 2,6 млн тонн. Год назад за этот период было экспортировано 2,6 млн тонн. Эти показатели не учитывают... Эти показатели не учитывают... читать дальше

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Во 2-м квартале выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания - Kraft Heinz Co. - уменьшилась на 0,5% - до $6,615 млрд, сообщается в пресс-релизе компании. Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал выручку на уровне $6,551... читать дальше

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Потребление электроэнергии в июле 2021 года в целом по России составило 83,3 млрд кВт.ч, что на 6,5% больше аналогичного показателя 2020 года, свидетельствуют оперативные данные АО "СО ЕЭС". Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в июле т.г. составило 82,1 млрд... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года составила 99,3499% от номинала, что соответствует доходности 7,29% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, возглавляющий рабочую группу "Единой России" по стабилизации цен на продукты, считает необходимым привлечь Минтранс к решению проблем, связанных с подорожанием транспортных услуг при доставке овощной продукции от производителей до... читать дальше

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ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" планирует сменить название на "SFI" ("ЭсЭфАй"), следует из материалов к внеочередному собранию акционеров холдинга, с которыми ознакомился "Интерфакс". "В 2020 году SFI начал менять свою инвестиционную стратегию, переходя от... "В 2020 году SFI начал менять свою инвестиционную стратегию, переходя от... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,33 пункта (0,167%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3800,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,87 (+0,53%) пункта,... читать дальше

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ГК "Росатом" прогнозирует на этот год рост выработки АЭС по сравнении с 2020 г., заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным "По прошедшему 1-му полугодию 2021 г. сохраняется положительная динамика по всем показателям, и с... "По прошедшему 1-му полугодию 2021 г. сохраняется положительная динамика по всем показателям, и с... читать дальше

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