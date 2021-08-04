Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -241,5 млрд руб.

4 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 августа по данным на начало операционного дня снизилось до -241,5 млрд руб.

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Европейские фондовые индикаторы преимущественно растут сегодня. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск поднялся на 0,6% и составил 468,17 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск поднялся на 0,6% и составил 468,17 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,38%, германский DAX - на 0,85%,... Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,38%, германский DAX - на 0,85%,... читать дальше

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В июне потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 4,1% в годовом выражении после подъема на 3,9% месяцем ранее. Стоимость энергоносителей продолжала повышаться, однако темпы роста немного... Стоимость энергоносителей продолжала повышаться, однако темпы роста немного... читать дальше

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Кризис в туристической отрасли сохраняется, так как ее доходность в 2021 году по-прежнему не вернулась на уровень 2019 года, несмотря на рост внутреннего туризма и открытие некоторых направлений, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше

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Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 10% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. На предыдущем заседании комитета в июне регулятор сохранил ставку... На предыдущем заседании комитета в июне регулятор сохранил ставку... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,79 пункта (0,232%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3802,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,87... читать дальше

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила сегодня на онлайн пресс-конференции, что стоимость отдыха на внутренних и зарубежных направлениях для российских туристов выросла в 2021 году в среднем на 25% по сравнению с допандемийным 2019... читать дальше

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Министерство финансов Пермского края по итогам конкурса выбрало SberCIB организатором выпуска и размещения государственных облигаций региона в 2021 году, следует из материалов на сайте госзакупок. При начальной (максимальной) цене контракта в 7,5 млн рублей SberCIB... При начальной (максимальной) цене контракта в 7,5 млн рублей SberCIB... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 5 июля по 4 августа) - 73,6631 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7042 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,01 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России назвал дополнительный список важных событий, характеризующих деятельность эмитента, сведения о которых рекомендуется публиковать, так как они могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,75/87,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 48...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,15/73,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,51/73,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 46 коп., средний...

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По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль американской биотехнологической компания Amgen упала почти в 4 раза - до $464 млн, или $0,81 в расчете на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или $3,05 на акцию за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении... Как говорится в сообщении... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 86,4112 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,66 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 72,7857 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает рост совокупного ВВП стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2021 года на 3,8%. "Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году", - сообщила помощник... "Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году", - сообщила помощник... читать дальше

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