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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2218,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2141,96 млрд руб.
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04 августа 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2218,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2141,96 млрд руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 2218,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2045,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2349,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2175,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 августа составили 2141,96 млрд руб. против 1959,79002 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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04 августа 2021 года 13:44
Европейские фондовые индикаторы преимущественно растут сегодня. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:21 мск поднялся на 0,6% и составил 468,17 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,38%, германский DAX - на 0,85%,... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:36
Июньский рост потребительских цен в ОЭСР ускорился до 4,1%, базовая инфляция стала максимальной с 2002 года
В июне потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 4,1% в годовом выражении после подъема на 3,9% месяцем ранее. Стоимость энергоносителей продолжала повышаться, однако темпы роста немного... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:27
Кризис в туристической отрасли сохраняется, так как ее доходность в 2021 году по-прежнему не вернулась на уровень 2019 года, несмотря на рост внутреннего туризма и открытие некоторых направлений, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:20
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 10% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. На предыдущем заседании комитета в июне регулятор сохранил ставку... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,79 пункта (0,232%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3802,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3813,87... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:12
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила сегодня на онлайн пресс-конференции, что стоимость отдыха на внутренних и зарубежных направлениях для российских туристов выросла в 2021 году в среднем на 25% по сравнению с допандемийным 2019... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:08
Министерство финансов Пермского края по итогам конкурса выбрало SberCIB организатором выпуска и размещения государственных облигаций региона в 2021 году, следует из материалов на сайте госзакупок. При начальной (максимальной) цене контракта в 7,5 млн рублей SberCIB... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,6631 руб.
Минимальное значение за месяц (с 5 июля по 4 августа) - 73,6631 руб. за доллар, максимальное значение - 75,7042 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,01 руб. Это автоматическое сообщение.
.04 августа 2021 года 13:03
Банк России назвал дополнительный список важных событий, характеризующих деятельность эмитента, сведения о которых рекомендуется публиковать, так как они могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте... читать дальше
.04 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,75/87,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 48...
.04 августа 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,15/73,66 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,15/73,66 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
.04 августа 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 4 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 72,51/73,42 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,51/73,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 46 коп., средний...
.04 августа 2021 года 12:55
По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль американской биотехнологической компания Amgen упала почти в 4 раза - до $464 млн, или $0,81 в расчете на акцию, по сравнению с $1,8 млрд, или $3,05 на акцию за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении... читать дальше
.04 августа 2021 года 12:50
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 86,4112 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,66 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 августа 2021 года 12:50
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 72,7857 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,67 коп. Это автоматическое сообщение.
.04 августа 2021 года 12:46
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает рост совокупного ВВП стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам 2021 года на 3,8%. "Мы ожидаем рост ВВП Союза в 2021 году на 3,8% после сокращения на 2,9% в 2020 году", - сообщила помощник... читать дальше
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