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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,5% к "доковидному" 2019 году
ВВП РФ в июне 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 8,5% в годовом выражении. Рост ко "доковидному 2-му кварталу 2019 года составил 1,5%. В 1-м полугодии экономика в годовом выражении поднялась на 4,6%
 
Приставы закрыли границы для 5 млн должников
По состоянию на 1 июля 2021 года выезд за границу был временно ограничен для 5 млн российских граждан, у которых есть долги.5 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом "Известиям" сообщили в Федеральной службе судебных...
 
Корпорация МСП проверит малый бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками
Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал "Ведомостями" представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете...
 
На берегу Байкала может появиться новый курорт
ВЭБ.РФ, выкупивший в 2021 году имущество Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), определился с проектом застройки этой территории. Там может появиться более 479 тыс. кв. м курортной недвижимости, пишет "Коммерсант". На 1 тыс. га...
 
04 августа 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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4 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Июнь 2021
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июнь 2021
15:15 Занятость в производственном секторе США Июль 2021
15:30 Разрешения на строительство в Канаде Июнь 2021
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Июль 2021
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 24 по 30 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
04 августа 2021 года 08:27
Американские фондовые индексы выросли на 0,6-0,8%
Рынок акций США вырос по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным.

Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма...    читать дальше
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04 августа 2021 года 08:20
Доллар и евро слабо снижаются в начале торгов на "Московской бирже"
Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в самом начале торгов были незначительными,

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,87-72,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8875 руб. (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро к...    читать дальше
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04 августа 2021 года 08:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 72,8732 руб.
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,8732...    читать дальше
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04 августа 2021 года 08:14
Объем сделок с драгметаллами на "Московской бирже" в январе-июле вырос в 7 раз
Объем сделок с драгоценными металлами на "Московской бирже" продолжает бить рекорды, Суммарный объем торгов драгметаллами в июле 2021 года составил рекордные 27,89 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 5 раз больше объемов июля прошлого года и на 0,7% больше...    читать дальше
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04 августа 2021 года 08:06
Европейские фондовые рынки закрылись на позитиве
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд.

Инвесторы анализировали очередную порцию финансовых отчетов крупных европейских компаний, а также продолжали внимательно следить за ситуацией с...    читать дальше
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04 августа 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,8724 руб., евро - 86,5578 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 72,8724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,32 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 86,5578 руб. По сравнению...
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04 августа 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

11:00

Объемы розничных продаж в Италии

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03 августа 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 3 августа снизилась на 0,22% и составила 59953,894 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59953,894 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,700 млрд руб., или на...
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03 августа 2021 года 19:36
МФК "ЦФП" завершила размещение облигаций объемом 1 млрд рублей
МФК "ЦФП" полностью разместила 3-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии...    читать дальше
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03 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6459 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб.

Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок....    читать дальше
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03 августа 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2791 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2791 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок....    читать дальше
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03 августа 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,9868 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было...    читать дальше
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03 августа 2021 года 19:01
Московские компании в I квартале разместили на 8,5% меньше корпоративных облигаций, чем годом ранее
Московские компании в I квартале 2021 года разместили корпоративные облигации на 118,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%, следует из информации ГУ Банка России по Центральному федеральному...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в небольшом плюсе
Российский рынок акций, открывшийся в минусе, к концу торгов вышел в небольшой плюс на фоне наметившейся коррекции внешних площадок.

Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:43
"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м
"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м при нынешнем стандарте 12 м, сообщает менеджер по техническим продажам дирекции по работе с энергетическими компаниями АО "Северсталь Менеджмент" Олег Сычев в журнале "Газовая...    читать дальше
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03 августа 2021 года 18:35
Собянин согласовал проект строительства ВСМ Москва-Петербург
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального...    читать дальше
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