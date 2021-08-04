ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,8724 руб., евро - 86,5578 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 86,5578 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,39 коп.

4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 72,8724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,32 коп.

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Рынок акций США вырос по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor's 500 закрылся на рекордном максимуме благодаря хорошей корпоративной отчетности и сильным экономическим данным. Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма... Тем не менее опасения, связанные с последствиями распространения нового штамма... читать дальше

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Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в самом начале торгов были незначительными, Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,87-72,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8875 руб. (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро к... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,87-72,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8875 руб. (-5,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро к... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1124 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,8732... читать дальше

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Объем сделок с драгоценными металлами на "Московской бирже" продолжает бить рекорды, Суммарный объем торгов драгметаллами в июле 2021 года составил рекордные 27,89 млрд рублей, следует из материалов биржи. Это в 5 раз больше объемов июля прошлого года и на 0,7% больше... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли во вторник, завершив в плюсе вторую сессию подряд. Инвесторы анализировали очередную порцию финансовых отчетов крупных европейских компаний, а также продолжали внимательно следить за ситуацией с... Инвесторы анализировали очередную порцию финансовых отчетов крупных европейских компаний, а также продолжали внимательно следить за ситуацией с... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 72,8724 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 86,5578 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 августа, составляет 86,5578 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Объемы розничных продаж в Италии Объемы розничных продаж в Италии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59953,894 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,700 млрд руб., или на...

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МФК "ЦФП" полностью разместила 3-летние облигации 2-й серии объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии... Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК "ЦФП" 2-й серии... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб. Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок.... Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2791 руб. Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,265 руб., максимальный - 11,32 руб. Было заключено 348 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9868 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,7775 руб., максимальный - 73,2025 руб. Было... читать дальше

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Московские компании в I квартале 2021 года разместили корпоративные облигации на 118,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем размещений уменьшился на 8,5%, следует из информации ГУ Банка России по Центральному федеральному... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в минусе, к концу торгов вышел в небольшой плюс на фоне наметившейся коррекции внешних площадок. Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,... Во вторник в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%,... читать дальше

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"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м при нынешнем стандарте 12 м, сообщает менеджер по техническим продажам дирекции по работе с энергетическими компаниями АО "Северсталь Менеджмент" Олег Сычев в журнале "Газовая... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... читать дальше

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