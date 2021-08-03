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03 августа 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,6459 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб. Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок. Объем торгов составил 25878,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 86,5175 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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03 августа 2021 года 19:45
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.03 августа 2021 года 19:36
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.03 августа 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,6459 руб. Минимальный курс евро составил 86,46 руб., максимальный - 86,8875 руб. Было заключено 5339 сделок.... читать дальше
.03 августа 2021 года 19:15
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.03 августа 2021 года 19:15
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"Газпром" и трубные заводы анализируют применение труб большого диаметра длиной 18 м при нынешнем стандарте 12 м, сообщает менеджер по техническим продажам дирекции по работе с энергетическими компаниями АО "Северсталь Менеджмент" Олег Сычев в журнале "Газовая... читать дальше
.03 августа 2021 года 18:35
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. "Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального... читать дальше
.03 августа 2021 года 18:27
Американская Marriott International Inc., оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, вернулась на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года на фоне возобновления спроса на туристические поездки летом. Как сообщается в пресс-релизе Marriott, чистая прибыль сети в... читать дальше
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Общий объем торгов на рынках "Московской биржи" в июле 2021 года увеличился на 10,4% по сравнению с июлем 2020 года и составил 87,3 трлн рублей, говорится в сообщении торговой площадки. Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июле вырос на 6,3%,... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9216 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,77 руб., максимальный - 73,19 руб. Было заключено... читать дальше
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.03 августа 2021 года 17:34
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